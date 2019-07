Bairro Intendente em Festa volta a encher o largo de música, cinema e feiras

O Bairro Intendente em Festa está de volta para mais uma edição. Tem onde apontar? Então cá vai: a 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 e 21 de Julho são dias de festa no largo. O bairro enche-se de música, cinema, teatro, visitas guiadas e feiras.

Desde 2014 que o evento se repete todos os anos e foi uma das alavancas para o desenvolvimento do bairro nos últimos tempos. A iniciativa arranca esta quinta-feira, 4, com a inauguração da exposição "Sobrecapa", que reinventa capas de discos e dá-lhes uma nova vida. Nesse dia ainda há Doc no Largo, às 22.00, com o filme Alis Ubbo, de Paulo Abreu, o primeiro do ciclo Cine BI que passa também Citizen Jane – Battle for the City, de Matt Tyrnauer (dia 18, 22.00). Como é costume, há sempre uma feira no largo e nesta edição é dedicada aos livros encabeçada pela Livraria da Sirigaita estende nas bancas livros novos e antigos – acontece no domingo, 7, das 11.00-20.00. No dia 20, a Mouraria Composta terá também um mercado com produtos da sua loja sustentável (15.00-19.00).

No dia 13, faça parte de mais uma edição do Repair Café, organizado pela Fablab Lisboa, e leve o que tiver estragado lá em casa que por lá estará um grupo de voluntários que o ajudam a fazer reparações (16.00). E já que está numa onda de aprender, no mesmo dia há um workshop de ritmos latinos para aprender a abanar-se à típica maneira cubana (19.30).

O palco montado no Largo dá espaço a bandas como o projecto Lisbon Poetry Orchestra e ao Quarteto Naked Lunch (Sex 22.00) que reinventam a poesia com música, às sonoridades tropicalientes dos brasileiros Rosa Neon (12, 22.00), os They Must Be Crazy trazem o afrobeat (13, 22.00), ao grupo Libê (Lisbon Buskers Ensemble) que junta músicos que transitam entre o palco e a rua (14, 19.30). A festa continua com os Barmer Boys (19, 22.00) que agregam na mesma equação música cigana, tradição sufi e beat-boxing, o fadista Ricardo Ribeiro junta forças com o compositor libanês Rabih Abou-Khalil (20, 22.00) e a fechar as actuações estará G Combo, DJ e produtor espanhol (21, 19.30).

O Bairro Intendente em Festa terá também conversas ao longo de vários dias dirigidas pelo grupo Agora com foco na cidade e em quem vive nela. A primeira é esta sexta, 5, e é sobre sustentabilidade na cidade, a de dia 12 será sobre habitação e a de 19 sobre movimentos associativos, sempre às 18.00.

E como a festa se faz para todos, também os miúdos têm uma secção só para eles com espectáculos, como o Cavalo Marinho (21, 17.00 e 18.00) ou O Canto da Baleia (Dom 18.00). Pode entretê-los ainda com o ateliê de papagaios de papel (12, 16.00) ou com outro de carimbos para correspondência (21, 16.00).

A sustentabilidade continua a ser defendida em mais uma edição com a utilização de materiais compostáveis e na recolha selectiva dos lixos – e a juntar a isto ainda há actividades dedicadas a estas temáticas.

Largo do Intendente. Vários dias e horários. Entrada livre.

