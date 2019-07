Almada Forum e Forum Sintra têm concertos grátis até Agosto

Não há Verão sem concertos grátis. Este mês, tanto o Almada Forum como o Forum de Sintra prometem aquecer as noites ao som de artistas nacionais, como Blaya, Bárbara Bandeira, Tiago Bettencourt e Carolina Deslandes. A música começa já a ouvir-se a partir desta sexta-feira, 25 de Julho, prolongando-se até Agosto.

Depois da praia, nada melhor do que culminar o dia com um concerto. No Forum Sintra, a animação começa às 19.00 de 25 de Julho, com um DJ set, seguido de um concerto de Blaya, às 21.00. No mesmo dia, arrancam as Almada Forum Music Sessions no centro comercial com um concerto de Tiago Bettencourt pelas 21.30. Mas há mais concertos grátis até Agosto. E são todos de entrada livre.

O Forum Sintra Summer Sound, já na terceira edição, decorre de 25 de Julho até 8 de Agosto, com o apoio, pela primeira vez, da Mega Hits, numa parceria que promete animar ainda mais as noites dos visitantes. Os artistas que compõem o cartaz trazem este ano uma fusão de estilos que vão do funk à pop, passando pelos ritmos do R&B e do hip-hop. Depois do concerto de Blaya, com muito ritmo e twerk, há concerto de Bárbara Bandeira a 1 de Agosto e de Fernando Daniel a 8 de Agosto, sempre às 21.00. Durante os três dias, há ainda DJ set a partir das 19.00.

Já no Almada Forum pode contar com Raquel Tavares a 1 de Agosto, Olavo Bilac a 8 e Carolina Deslandes a 22, sempre às 21.30, na entrada da sereia.

A entrada é livre em todos os concertos, mas no Almada Forum está limitada à lotação do espaço.

Forum Sintra. De 25 de Julho a 8 de Agosto. Qui 21.00. Almada Forum. De 25 de Julho a 22 de Agosto. Qui 21.30.

+ Concertos em Lisboa em Julho