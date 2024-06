Onde? Cosmos

Quando? 5 Jul (Sex)

Saul Adamczewski – ex-Fat White Family; génio marginal do rock britânico – e Aidan Clough aproveitam o regresso a Portugal, onde estão a gravar um álbum de Insecure Men com Sonic Boom, para mostrarem as novas canções ao vivo no Cosmos, juntamente com material antigo da dupla (outrora composta por Saul e Ben Romans-Hopcraft), dos Fat White Family e do álbum em nome próprio de Adamczewski, Adventures in Limbo.