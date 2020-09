Almada lança app para promover o concelho no Dia Mundial do Turismo

A Câmara Municipal de Almada vai assinalar o Dia Mundial do Turismo, a 27 de Setembro, com o lançamento de uma nova aplicação para smartphones e tablets. O objectivo é promover o concelho e combater a recente crise gerada pela pandemia mundial associada à Covid-19.

Com vontade de contornar a “forte quebra nas receitas turísticas”, que se tem revelado uma tendência nacional, a autarquia convida as famílias a mergulhar na vida almadense, através desta nova ferramenta que ficará disponível gratuitamente para os sistemas operativos Android (Google Play) e iOS (Apple Store).

Entre as funcionalidades desta nova aplicação, a autarquia de Almada destaca em comunicado a informação sobre “pontos de interesse e lugares a descobrir, a agenda cultural do concelho, sugestões de actividades dentro e fora de portas, locais onde dormir ou comer e vários itinerários pedestres”.

Para não ter de ficar em casa antes do lançamento da app Descubra Almada, não se esqueça da Agenda Vista do Céu, onde pode consultar, de forma divertida e muito intuitiva, quais os eventos que decorrem nos principais espaços do concelho, através de filtros de pesquisa por data (“Hoje”, “Amanhã” e “Esta Semana”) ou tema (como “Cinema”, “Criança”, “Desporto” e “Teatro”). A partir daí poderá ainda aceder à agenda do site municipal, onde existe uma descrição mais pormenorizada sobre cada evento.

+ Apps portuguesas que ajudam a navegar a nova normalidade

+ Leia já, grátis, a edição Time Out Portugal desta semana

Share the story