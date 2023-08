Almada lança mais uma edição do Orçamento Participativo Jovem

Estúdio 'Music Sounds Better With You', vencedor da 1.ª edição do OPJ Almada

O Orçamento Participativo Jovem (OPJ) de Almada volta a envolver os residentes, estudantes ou trabalhadores do concelho, com idades entre os 14 e os 35 anos, nos processos de decisão. “Os cidadãos, e em particular os jovens, estão cada vez mais afastados da participação activa na vida dos órgãos da democracia local e nos respectivos processos de tomada de decisão, sendo necessário criar mecanismos que revertam esta situação”, lê-se no preâmbulo do regulamento.

As candidaturas para a terceira edição abrem a 12 de Agosto e prolongam-se até 1 de Outubro, estando também abertas a entidades colectivas, como escolas ou agrupamentos de escolas do concelho e associações inscritas no Registo Nacional do Associativismo Jovem com sede ou actividade no concelho. O projecto vencedor recebe 30 mil euros para o seu desenvolvimento.

O calendário é composto por várias fases. Após a análise e validação das candidaturas, segue-se um período de comunicação provisória das propostas admitidas e mais um onde os munícipes podem reclamar sobre a lista provisória. Mas o período de votação oficial acontece entre 15 de Novembro e 12 de Dezembro. O projecto vencedor será conhecido a 16 de Dezembro, mesmo a tempo de comemorar por altura do Natal. A página oficial do OPJ Almada pode ser consultada aqui.

