Sintra: dez lugares, dez sessões de ilustração ao vivo

O festival Ilustre Sintra vai dar cor ao concelho em Setembro, com artistas a ilustrar ao vivo. Conte ainda com exposições, conversas, encontros e oficinas.

Entre 15 e 17 de Setembro, Sintra acolhe o Ilustre Sintra, um festival dedicado à ilustração, no qual se destaca a ilustração ao vivo. Durante o festival, dez artistas irão estar a desenhar as suas ilustrações em sessões distribuídas por dez lugares da concelho, num evento que se assume como “um ponto de encontro entre o artista, o lugar e o público”, tal como descreve a organização em comunicado.

As sessões de ilustração ao vivo arrancam com Susa Monteiro (na Biblioteca Municipal de Sintra) e Pierre Pratt (Quinta da Regaleira), ambos a 15 de Setembro. No dia seguinte, 16, é a vez de Ana Biscaia (Quinta da Ribafria), Tiago Galo (Parque da Liberdade), António Jorge Gonçalves (Palácio de Monserrate) e Catarina Sobral (Palácio Nacional de Sintra). Seguem-se, no dia 17, André da Loba (Convento dos Capuchos), Mantraste (Vila Sassetti), Mariana Rio (Palácio Nacional da Pena) e Rachel Caiano (Palácio de Seteais).

Mas o festival não se esgota nestes três dias. Até 7 de Outubro, haverá actividades paralelas como oficinas de ilustração nas escolas do concelho, com os alunos a serem desafiados a criar postais para uma exposição chamada “Arte Postal”, e onde também estarão expostos trabalhos dos vencedores de uma open call que arranca a 20 de Agosto, para todos os que queiram participar com um postal alusivo a Sintra. Para o público em geral, terá lugar, entre 23 e 30 de Setembro, na Biblioteca Municipal de Sintra, mais uma oficina de ilustração para postais ilustrados, com o título "Sintra, O meu Postal Ilustrado".

A exposição "10 lugares, 10 ilustradores", que reúne os trabalhos realizados ao vivo pelos artistas, inaugura a 7 de Outubro, acompanhada de uma conversa entre todos, também na biblioteca, onde os trabalhos de "Sintra, O meu Postal Ilustrado" serão igualmente expostos. Todos os eventos são de entrada e participação gratuita, mas tanto as sessões ao vivo como as oficinas pedem inscrição.

Sintra. Vários locais e horários. 15 a 17 de Setembro. Entrada livre.

