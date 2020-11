Almada promove programa cultural inclusivo no início de Dezembro

A Câmara Municipal de Almada decidiu, à semelhança de anos anteriores, assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (3 de Dezembro) com duas semanas de actividades e iniciativas para toda a família. O programa, que decorrerá em vários espaços do concelho e online, prolonga-se até 13 de Dezembro.

Entre as propostas promovidas pela autarquia, destaca-se uma exposição de arte e criatividade, patente de 1 a 13 de Dezembro, no Solar dos Zagallos, em Sobreda. Mas também um ciclo de cinema sobre a deficiência, patente de 2 a 5 de Dezembro, no Auditório Municipal Fernando Lopes-Graça. Inclui títulos como Especiais, sobre o mundo das crianças e adolescentes autistas, ou Não Te Preocupes, Não Irá Longe a Pé, de Gus Van Sant, com Joaquin Phoenix no papel de um cartunista tetraplégico.

Vai ainda haver uma conferência sobre o desafio da auto-determinação dos e das jovens com autismo, que decorrerá a 5 de Dezembro, das 10.30 às 12.00, através da plataforma Zoom (o link vai ser disponibilizado dois dias antes na página de Facebook da Inovar Autismo); e oficinas e horas do conto para crianças de 2 a 11 de Dezembro (Qua e Sex 10.30-11.30), na Biblioteca Central de Almada e na Biblioteca Municipal José Saramago, em Feijó.

Para mais informações, pode consultar o programa completo no site da Câmara Municipal de Almada ou a agenda interactiva do concelho.

Almada. Vários espaços e horários. Entrada livre.

