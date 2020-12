Almada promove uma semana de concertos online já em Dezembro

A 6.ª edição do festival de música “Cidade de Almada”, organizado pela Academia de Música de Almada e a associação cultural Almadamúsica, arranca esta segunda-feira, 1 de Dezembro, e prolonga-se até dia 9. Os concertos são de entrada livre, mas o acesso encontra-se limitado às novas restrições para a capacidade das salas, razão por que este ano também vão ser transmitidos online, no Youtube.

“A edição de 2020 centra-se na figura do professor de música, enquanto intérprete, e no jovem aprendiz e os seus primeiros passos como intérprete no futuro”, lê-se em comunicado da Câmara Municipal de Almada, que apoia o festival e destaca o concerto de 6 de Dezembro, às 11.00, no Convento dos Capuchos, na Caparica – o Coro Infantil da Academia de Música de Almada irá fazer uma homenagem à pianista Madalena Sá Pessoa, “figura ímpar no panorama do ensino da música em Portugal”, que morreu este ano.

Na programação, sobressai ainda o concerto do Quarteto de Cordas da Academia de Música de Almada, que irá decorrer a 4 de Dezembro, no Auditório da Junta de Freguesia da Trafaria, pelas 21.00. O repertório inclui obras clássicas para quarteto de cordas, como Eine Klein Nachtmusik, de Mozart, mas também algumas adaptações para esta formação, como o Fado da Severa, de F. Freitas.

Se preferir ouvir o Quinteto de Sopros, aponte: 7 de Dezembro, às 11.00, no Auditório do Edifício do Poder Local, em Feijó. Antes, poderá valer a pena visitar o Solar dos Zagallos a 5 de Dezembro. A partir das 21.00, será o palco do espectáculo Diálogos da Juventude, com Lara Matos (narradora) e Pedro Vieira de Almeida (piano), que prometem percorrer a música dos séculos XIX e XX através da história de uma cantora de Ópera.

O concerto de encerramento do festival está marcado para 9 de Dezembro, às 21.00, no Cine-Teatro da Academia Almadense. A cargo da Orquestra de Cordas da Academia de Música de Almada, o repertório centrar-se-á no período barroco, com algumas das mais conhecidas árias sacras de Bach e Vivaldi, intercaladas com interlúdios instrumentais.

O acesso a todos estes concertos, mas também aos programados para os dias 7 e 8 de Dezembro, no âmbito do Concurso Internacional de Música Cidade de Almada, é de entrada livre. No entanto, a reserva é obrigatória e deve ser feita por telefone (212 952 003/2) até ao dia útil anterior. Caso não arranje lugar, já sabe: poderá ver em streaming. Para mais informações, basta consultar o programa completo no site da Câmara Municipal de Almada.

