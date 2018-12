Almada quer ser feliz e Ricardo Araújo Pereira vai ajudar

"Feliz Almada" é a nova iniciativa da Câmara Municipal de Almada, que convidou músicos, escritores e humoristas a celebrar a quadra com gargalhadas. De 21 a 23 e de 27 a 30 de Dezembro, há sempre música e animação ao vivo, das 19.00 às 21.00, com entrada gratuita.

Ricardo Araújo Pereira é o responsável por quebrar o gelo numa conversa sobre as dores de estar vivo, com a escritora Dulce Maria Cardoso e a editora Bárbara Bulhosa, das Edições Tinta da China. A conversa acontece já esta quarta-feira, dia 19 de Dezembro, pelas 21.30, na Academia Almadense.

Já no dia 21 de Dezembro, sexta-feira, há tributo ao rock, desde sempre associado a Almada, com o quinteto lisboeta Capitão Fausto, na Tenda Praça da Liberdade. A noite espera-se vibrante e talvez abra o apetite para o álbum que virá em 2019. Mas também há música ao fim-de-semana. Numa viagem aos contos de fadas, há concerto para toda a família, com Soraia Tavares, Sissi e Rúben Madureira, no dia 22 de Dezembro, sábado, às 11.00.

À noite, pelas 21.30, Rui Unas sobe ao palco para pôr a conversa em dia com Joaquim de Almeida, que sai directamente do aeroporto para o cacilheiro e faz um balanço do ano que passou. O público também vai poder participar – que é como quem diz, vai poder atirar achas para a fogueira.

No domingo, dia 23 de Dezembro, Guilherme Duarte e Diogo Faro prometem um late night stand up, ou seja, às 21.30 é bom que as crianças já estejam na cama, porque o humor vai sair sem filtros, doa a quem doer.

Depois do Natal, Samuel Úria faz-se acompanhar da sua guitarra, mas também de uma banda em formato especial e de um coro. No dia 27 de Dezembro, quarta-feira, às 21.30, podemos esperar roupagens inesperadas dos seus êxitos e até temas a puxar à quadra natalícia.

No dia 28 de Dezembro, quinta-feira, terá muito por onde escolher: Carlão estará no Cais de Cacilhas a matar saudades de como tudo começou, com banda e em versão acústica, às 18.00 e às 19.00; Herman José marca presença às 21.30 com um espectáculo de variedades e Bruno Nogueira regressa ao stand up, dez anos depois da sua última vez, com questões que só incomodam pessoas que têm demasiado tempo livre.

Para acabar o mês de Dezembro em grande, a tenda Praça da Liberdade recebe Andrély, um dos mágicos mais premiados do Brasil, pelas 11.00, mas também o roqueiro João Dungo, às 21.30. Para encerrar, Frankie Chavez promete mostrar que ainda tem truques na guitarra, no dia 30 de Dezembro, às 21.30.

Todos os eventos são de entrada livre, limitada à lotação do espaço. Mas, no caso dos espectáculos na Academia Almadense, é necessário fazer o levantamento do bilhete na véspera.

