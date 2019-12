Almada quer ser feliz no Natal com espectáculos e sessões de videomapping grátis

O Feliz Almada, o programa de Natal da cidade, arranca este fim-de-semana na Praça da Liberdade, com videomapping, um carrossel e uma pista de gelo. Mas há mais propostas de actividades para ver e fazer até ao final de Dezembro, desde um Mercado de Natal Amigo da Terra até espectáculos gratuitos.

No mês de Dezembro, é fácil ficar sem desculpas para juntar a família e sair de casa. Entre os dias 7 e 22, Almada celebra a quadra festiva com boa disposição e muita música: Miguel Araújo, Aldina Duarte, António Zambujo, Diogo Piçarra, Murta, Carolina Deslandes e Pedro Abrunhosa já confirmaram presença. Além de concertos, terá ainda direito a espectáculos de comédia, a um mercado e a diversões para todas as idades.

O programa Feliz Almada arranca a 7 de Dezembro, na Praça da Liberdade, com videomapping, um carrossel e uma pista de gelo, onde poderá praticar saltos e piruetas e demonstrar os seus dotes artísticos. No mesmo dia, pelas 21.30, o escritor português Miguel Esteves Cardoso e o humorista brasileiro Gregório Duvivier, ambos cronistas, juntam-se no Parque Urbano Comandante Júlio Ferraz para um espectáculo de entrada livre. Mas não vão ser os únicos.

Para não perder pitada, o melhor é apontar estes nomes e datas: Carlos Coutinho Vilhena (dia 13); Miguel Araújo e o Coro da Companhia de Música de Almada (dia 14); Aldina Duarte e António Zambujo (dia 19); Gospel Collective com Diogo Piçarra e Murta (dia 20); Ana Bola, Eduardo Madeira, António Raminhos e Guilherme Fonseca (dia 21); e Carolina Deslandes e Pedro Abrunhosa (dia 22).

Já a abertura do Mercado de Natal Amigo da Terra está marcada para 11 de Dezembro, pelas 17.00, no centro da cidade. Graças a uma centena de artesãos de todo o país e instituições particulares de solidariedade social, encontrará inúmeras ideias para presentes solidários e amigos do ambiente, mas também um vasto conjunto de actividades, desde oficinas até showcookings.

Destaca-se ainda a programação para 31 de Dezembro, junto à Fragata D. Fernando II e Glória, em Cacilhas. A véspera de Ano Novo será celebrada ao som de Ana Bacalhau, a partir das 22.30, seguindo-se o tradicional fogo-de-artifício, que dará as boas-vindas a 2020, e um concerto de Boss AC, pela 00.30.

Mercado de Natal Amigo da Terra (Oficina de Cultura e Praça São João Baptista, Almada). Seg-Qui 12.00-21.00 e Sex-Sáb 12.00-22.00. Excepto dia 11 (17.00-21.00).

