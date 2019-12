Dezembro traz música, baile, workshops e um mercado sustentável a Almada

Em Dezembro vale ainda mais a pena atravessar a ponte para a outra margem – o Mercado das Torcatas ganha vida com programação para toda a família. Um bazar sustentável, concertos, workshops ou um baile de forró são algumas das actividades planeadas até ao final do mês.

O programa arranca com uma iniciativa amiga do ambiente: um bazar sustentável que apresenta marcas que promovem compras mais conscientes. Acontece este sábado, dia 7, aquela que já é a 3.ª edição do mercado entre as 10.00 e as 19.00. Além das bancas de artesanato, pode contar com palestras sobre sustentabilidade, showcookings de comida saudável e de desperdício zero, oficinas para os miúdos e um swap market – um mercado de trocas de vestuário e livros.

Mais para a frente, a 20 de Dezembro, está agendado um baile de forró, às 19.00, encabeçado pelo Espaço Baião que está a preparar um final de tarde animado no mercado. No dia seguinte, a plataforma Gerador está responsável por conduzir uma tertúlia com três actores (ainda por anunciar) que vão falar sobre o universo da representação em Portugal – a conversa está marcada para as 18.00.

Ainda nesse dia, às 19.00, o músico Noiserv monta o seu consultório de musicoterapia e biblioterapia no Mercado, onde vai ter música e livros para receitar de acordo com o estado de espírito dos pacientes. Para fechar a noite, o duo Museum Museum, composto por Marta Banza e Miguel Reis, dá um concerto intimista explorando o universo da poesia musicada. A partir das 20.00.

A 22 de Dezembro, o dia é para as famílias com sessões de contos a partir das 16.00, para entreter os mais novos com a companhia dos pais, tios ou avós. Mais tarde, há dois workshops relacionados com a performance, em que os participantes são convidados a desenhar e a pintar em materiais comestíveis e no outro explora-se a arte de falar em público – tudo a partir das 17.00. Ao final da tarde, às 18.30, há um showcooking de sushi que o vai ensinar a preparar uma refeição com ingredientes frescos e crus.

Às terças-feiras, e para combater o desperdício alimentar e valorizar a produção local, poderá recolher os cabazes da Fruta Feia e as Cestas da Bica, mas precisa de se inscrever previamente.

Avenida do Cristo Rei. Vários dias. Entrada livre.

+ Os restaurantes em Cacilhas que tem de conhecer