Almada reabre ao público Jardim da Cova da Piedade

O Jardim da Cova da Piedade, em Almada, reabriu ao público após obras de requalificação. Entre as novidades, destaca-se o parque infantil e o mobiliário urbano.

A Câmara Municipal de Almada devolve à cidade o Jardim da Cova da Piedade, no Largo 5 de Outubro, já esta sexta-feira, 13 de Março. Além do parque infantil e do mobiliário urbano, o Chalet Ribeiro Telles, cedido à associação de professores do concelho em 2007 para a criação da futura Casa do Professor, é apresentado como um novo pólo cultural.

“As motivações que levam a visitar o Jardim da Cova da Piedade podem ter vários contornos, mas partilham entre si uma emoção final de sabor muito especial”, lê-se no site da Câmara Municipal de Almada. “Seja para encontrar um refúgio de tons florais, com um toque de história contemporânea, ou apenas para conhecer um espaço de desafogo onde o bulício citadino se atenua mesmo estando tão perto, ambas as possibilidades são motivos que justificam marcar um encontro com este jardim no coração da Piedade.”

A história do Jardim da Cova da Piedade remonta ao século XIX, onde o local actualmente ocupado pelo espaço verde era um extenso terreiro onde se realizavam festas populares em homenagem à Nossa Senhora da Piedade. Recuperado em 1873, através de esforços conjuntos entre residentes com o apoio da casa real, o jardim de época aí construído passou a ser um dos locais de eleição para os passeios domingueiros. A estrutura original do Jardim da Cova Piedade foi mantida até aos dias de hoje, incluindo o coreto de ferro que desde essa altura tem sido palco de inúmeras actividades musicais.

A adjudicação da empreitada de reabilitação foi aprovada em Maio do ano passado, com um investimento 519,164€, para valorizar o jardim com novos pavimentos, relocalização e execução do novo parque infantil, recuperação da centralidade do coreto e a instalação de um quiosque pré-fabricado de apoio ao jardim.

Jardim da Cova da Piedade, Largo 5 de Outubro (Almada). Sex 9.40-11.00. Grátis.

