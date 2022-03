Aloha! Cantê traz espírito havaiano para o Verão lisboeta

O dia começou cinzento, a ameaçar chuva e a pedir casaco, mas dentro do número 2A da Rua Gonçalves Zarco (Restelo) era Verão. Um daqueles verões quentes, leves, alegres e coloridos. A banda sonora condizia com as pranchas de surf encostadas às paredes e com os fatos de banho e biquinis pendurados nos charriots – e remetia directamente para o Havai, a grande inspiração para Aloha, a nova colecção da Cantê, lançada esta quinta-feira.

"Além das cores do Havai, a marca inspirou-se no espírito aloha, que é alegre, colaborativo e leve. O cuidado com a natureza e o cuidado com o outro, simpático, sem pedir nada em troca, tudo isso é Havai", explicou a assessora Marta Kadosh à Time Out durante a apresentação. "Foi uma escolha muito natural, parece que fomos atraídas por aquela vibe depois destes dois anos difíceis", acrescentou Rita Soares, uma das fundadoras da Cantê, enquanto percorria os novos modelos da marca portuguesa de swimwear espalhados pelo atelier – que muito em breve abrirá ao público como loja.

A colecção principal, dominada por lilases, verdes, azuis, amarelos e laranjas e com alguns apontamentos de hibiscos, as famosas flores havaianas, está maior que nunca e será lançada em seis momentos diferentes, entre Março e Junho. Não está sozinha: fazem-lhe companhia uma linha de básicos, com menos estampados, sem cortes ousados e cujas peças podem ser compradas em separado; a "black edition", com modelos exclusivamente pretos; e mais uma My First Cantê, com modelitos para crianças, alguns a fazer match com os de mulher. "A Cantê é uma família e as clientes têm crescido connosco, não em idade mas em espírito", diz Mariana Delgado, a outra parte da dupla fundadora. E, por aqui, o que as clientes pedem leva-se a sério: duas das grandes novidades – as toalhas de praia, os chapéus de sol e os bucket hats – vêm responder aos seus desejos.

Outra novidade da estação é a colaboração com a joalheira (e vizinha – com loja na porta ao lado) Juliana Bezerra. Os fios, brincos e anéis em prata e prata banhada a ouro desta parceria podem conjugar-se entre si e nasceram para serem combinados com os novos biquínis e fatos de banho. "Pensei numa surfista, uma mulher com alma de sereia. O que é que uma pessoa que passa o dia no mar gostava de ter na sua caixa de jóias? Fui investigar e fiz um levantamento dos símbolos e formas que fazem parte do universo estético e da cultura havaiana. As maiores referências são o abacaxi e o hibisco”, descreve Juliana.

As linhas de roupa e de acessórios de praia mantêm o espírito e também cresceram: há conjuntos de camisa e calças, macacos, vestidos e túnicas em croché ou turco, além de sacos de praia, scrunchies e fitas para os óculos. A preocupação com a sustentabilidade é cada vez maior e os restos de tecidos são aproveitados para forros, debruados ou interiores de bolsas.

A primeira fase da colecção, fotografada em Ilha Bela, no Brasil, está disponível a partir de sexta, 25 de Março, na loja do

Chiado e na loja online.

