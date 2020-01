Altice Arena vai mergulhar no mar das tormentas em Agosto: vêm aí os Slipknot

A banda de Iowa regressa a Lisboa no pico do Verão. Vem apresentar We Are Not Your Kind. É o sexto álbum e a sexta vez que pisam palcos nacionais.

Os Slipknot vão actuar a 17 de Agosto na Altice Arena. Os mascarados mais famosos do nu metal regressam assim ao maior pavilhão nacional, um ano após terem integrado o cartaz do festival VOA – Heavy Rock, que decorreu naquele mesmo local em Julho passado. Desta vez fazem-no em nome próprio, para apresentar o sexto disco de originais, We Are Not Your Kind, que foi editado em Agosto.

A engrenagem parece ter voltado a funcionar para Corey Taylor e companhia, que ao longo da década anterior editaram apenas dois discos – .5: The Gray Chapter (2014) e We Are Not Your Kind. Este último tem sido recebido com entusiasmo pela crítica e pelos fãs por fazer lembrar os primeiros anos, com o sanguíneo Slipknot (1999) e o furiosamente caseiro Iowa (2001). Foram estes discos que revelaram o seu som pesado, marcado por guitarras cheias e bateria possante, percussões, samples, e uma voz tão devedora do death metal como do hip-hop.

Entretanto, a banda norte-americana passou por diversas provações – entre as quais, a morte do baixista Paul Gray, a saída do baterista Joey Jordison ou o recente despedimento do percussionista Chris Fehn. Mas já está a trabalhar num ambicioso novo álbum, Look Outside Your Window, que esteve para ser lançado no Natal, mas cuja edição foi adiada.

Esta é a sexta vez que os Slipknot vão actuar em Portugal. A estreia aconteceu em 2001, no pavilhão anteriormente conhecido como Atlântico, e tocaram depois no Ermal (2002), no Rock in Rio Lisboa (2004), no Optimus Alive! (2009) e no VOA – Heavy Rock (2019). Em 2020, a banda sobe ao palco da Altice Arena após quatro dias a bordo de um navio para o Knotfest At Sea, entre Barcelona e Nápoles, de 10 a 14 Agosto.

