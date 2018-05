Altice Arena vai ter visitas guiadas a 36 metros de altura

A Altice Arena está a desenhar visitas guiadas à estrutura em madeira que suporta a sala de espectáculos. E nós fomos conhecê-la bem de perto.

É a maior sala de espectáculos do país (não estamos a contar estádios e outros relvados), mas quantas vezes olhou para cima a meio de um espectáculo? Provavelmente poucas, ou não fosse esta a sala que recebe algumas das maiores estrelas internacionais. As atenções focam-se, pois claro, nos artistas, mas há outra estrela a brilhar lá no alto.

À entrada fomos recebidos por Adele, Bruno Mars, Rihanna e outras celebridades de topo, lembrando-nos alguns dos artistas que já por aqui passaram – todos em cartão, pois claro. De pele e osso, em jeito de comemoração dos 20 anos do edifício que serviu de Pavilhão da Utopia durante a Expo98, estavam nomes como Bárbara Guimarães, Tony Carreira, João Baião, Tim ou João Cabeleira dos Xutos e Pontapés. Todos juntos subimos então ao topo da arena, divididos em pequenos grupos, para conhecer a gigante estrutura em madeira que suporta a cobertura do pavilhão.

Por fora faz lembrar uma nave espacial, mas é também inspirada na forma do caranguejo-ferradura, uma espécie que surgiu há 200 milhões de anos. Por dentro, o arquitecto Regino Cruz quis uma estrutura igualmente simbólica. Assim nasceu a ideia do revestimento em madeira que sustenta a cobertura, a piscar o olho ao conjunto de costelas de uma nau quinhentista (de nome técnico cavername), evocando os Oceanos e as Descobertas, temas que definiram a Expo 98.

É aos passadiços dessa estrutura que estão a ser planeadas visitas guiadas, que só devem acontecer no Verão. É oficialmente o Secret Spot, assim se vai chamar, e até hoje não era possível visitar em condições normais.

"Estamos a preparar com a Blueticket ter um sistema de visitas públicas a este espaço e divulgar este Secret Spot a todas as pessoas que o queiram visitar e ter uma experiência diferente dentro da Altice Arena", disse à Time Out Jorge Vinha da Silva, CEO do Arena Atlântida, o consórcio proprietário do espaço. "Ao longo destes 20 anos já muitas vezes pensámos em coisas como esta, que é possível fazer em outros edifícios icónicos pela Europa fora", continuou, destacando a oportunidade de se ter acesso a um conjunto de curiosidades sobre o edifício, desde a forma como foi construído aos equipamentos utilizados.

©Mariana Valle Lima

©Mariana Valle Lima

E hoje aprendemos muitas coisas, algumas escritas em cartazes plantados ao longo da visita. Sabia que a madeira usada para fazer as traves da cobertura chegava para construir um passadiço para ir e voltar de Lisboa até Paris? E que cada uma das duas “espinhas” dessa estrutura mede 150 metros? Ou que para a montar esta estrutura foram precisos 116 mil parafusos e cavilhas, feitos 250 mil furos, gastas 180 toneladas de cola e 680 toneladas de aço?

+ O melhor do Parque das Nações

+ Lisboa 1998, o ano que mudou a cidade