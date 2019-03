Altis Belém celebra dez anos com estrelas Michelin e provas de vinho especiais

A alta gastronomia portuguesa junta-se aos mais conceituados produtores de vinhos internacionais para celebrar a primeira década do Altis Belém Hotel & Spa. A programação contempla jantares com chefs estrelados, masterclasses e provas de vinhos e aperitivos.

O Altis Belém Hotel & Spa comemora este ano o seu 10.º aniversário com duas mãos cheias de programação e convidados. O restaurante Feitoria receberá, de 22 a 25 de Março, sommeliers, produtores de vinho e a alta gastronomia nacional.

A programação especial arranca com um jantar aberto ao público, a 22 e 23 de Março, no Feitoria, com um custo de 150€ por pessoa. No primeiro dia, Alexandre Silva (Loco, uma estrela Michelin), Ljubomir Stanisic (100 Maneiras), António Galapito (Prado) e Pedro Pena Bastos (Ceia) vão estrear-se na cozinha de João Rodrigues, chef do restaurante do Altis, com uma estrela Michelin. O menu contará com um wine pairing de quatro sommeliers: André Figuinha (Feitoria), Alejandro Chávarro (Vinhos Livres), Emmanuel Cadieu (head sommelier no 67 Pall Mall, um clube privado de vinhos em Londres) e Alex Hernandez (chef sommelier de Dani Garcia, restaurante com três estrelas Michelin, em Marbella, Espanha).

No dia seguinte, será servido um best of dos pratos que mais marcaram a história do Feitoria desde a sua abertura em 2009. A proposta inclui harmonização de vinhos a cargo de cinco sommeliers nacionais.

Crédito: Altis Belém Hotel & Spa

Entre 24 e 25 de Março, decorre a primeira edição de Vinhos com Sentido, programa que junta em Lisboa vários sommeliers, produtores e enólogos, como o fundador da Vinhos Livres, Alejandro Chávarro. O enólogo francês de ascendência colombiana é considerado um dos melhores sommeliers de França, tendo passado pelo Mugaritz, Agapé Substance, Lucas Carton e, mais recentemente, pelo Astrance, com três estrelas Michelin.

No dia 24, há uma prova de champanhe com oito produtores, um almoço com assinatura do Ateliers et Saveurs Montréal, uma masterclass que é também uma prova de vinhos de Borgonha (na qual participam sete produtores) e um aperitivo. Já no dia 25, a prova é dedicada a vinhos de Loire, Jura, Alsácia, Hungria, Itália e Espanha, com um total de oito produtores convidados. Segue-se novamente um almoço buffet e encerra-se o dia com “Diálogos à Mesa”, um debate com a presença de produtores de vinho, sommeliers, chefs e profissionais da restauração. Os preços, à venda no site da Vinhos Livres, variam entre os 195€ (um dia) e os 325€ (dois dias).

+ Provas de vinhos entram em cena no teatro Tivoli