Provas de vinhos entram em cena no teatro Tivoli

Durante dois dias, haverá copos e garrafas na entrada, no palco e até no sótão do Teatro Tivoli BBVA. Para além de uma feira de vinhos, com provas comentadas para profissionais e curiosos, o programa contempla música, literatura e artes plásticas.

A 3.ª edição de Vinhos em Cena, a decorrer de 23 a 24 de Março, regressa para promover o encontro entre a arte do vinho e as artes performativas, para que todos os amantes de um bom copo possam conhecer diferentes produtores nacionais e internacionais e assistir a conversas improváveis.

Para animar a festa, estão confirmados dois convidados internacionais bem conhecidos no meio: o especialista em análise sensorial Charles Spence, professor de Psicologia Experimental na Universidade de Oxford, e o artista contemporâneo albanês Saimir Strati, detentor de nove Guinness World Records e autor de um dos maiores mosaicos do mundo feito com rolhas de cortiça, um retrato de José Saramago.

O evento – cuja entrada custa 8€ – arranca a 23 de Março, às 15.00, com o encerramento programado para às 23.00. No dia seguinte, a festa começa à mesma hora, mas acaba mais cedo, às 20.00, mesmo a tempo de ir jantar. Para acesso às provas comentadas, o bilhete custa 35€.

