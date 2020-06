Altravolta: as receitas da avó italiana já podem ser pedidas para casa

As fronteiras podem ter sido fechadas e os voos suspensos, mas a gastronomia é uma língua universal: encurta distâncias, transporta-nos de volta a espaços e sítios e pessoas pelo sabor. O Altravolta acredita que é em Itália que estão algumas das melhores receitas e, por isso, quis transportá-las até Lisboa, num formato virtual.

Na carta cabem várias apostas. Os arancins com arroz arbóreo, parmesão, recheio de enchidos e molho de mostarda e queijo (2€), a piadina de salmão (9€), com queijo creme e redução de vinagre balsâmico ou os ravioli fritti (8€), recheados com novilho e espinafres com molho pomodoro.

Há, também, carpaccio de novilho (9,5€), temperado com especiarias, vinagrete, lascas de parmesão e acompanhado por spaghetti de curgete e os risotos: de cogumelos trufados (14€), de camarão e lima (15,50€), de salmão e manjericão (16,5€) ou de pato (15€). E pode ainda provar o ragu de novilho (14,5€). Para terminar, escolha entre a panacota de chocolate branco (5€) e o tiramisù (4,50€).

O Altravolta está disponível todos os dias entre as 12.30 e as 22.30 através da Uber Eats, da Glovo, ou do serviço interno de entregas, pedido através do contacto telefónico (91 022 4354). Neste último, em encomendas superiores a 30€, são oferecidos dois cocktails e a entrega passa a ser gratuita no concelho de Lisboa. Já para os pedidos fora do concelho, aplica-se uma taxa de entrega de 7€.

