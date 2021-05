Alvalade Capital da Leitura volta a ocupar vários espaços da freguesia

A quinta edição deste ciclo dedicado à literatura e a autores com ligação ao Bairro de Alvalade é dedicada à vida e obra do poeta, ficcionista, ensaísta e crítico Eduardo Pitta.

Entre os dias 31 de Maio e 5 de Junho, o ciclo literário Alvalade Capital da Leitura vai ocupar vários espaços da freguesia que este ano homenageia Eduardo Pitta. O ciclo tem a curadoria de Carlos Vaz Marques e a programação, que será toda transmitida em live streaming, assenta em quatro temas centrais na obra do escritor nascido Lourenço Marques (actual Maputo): poesia, crítica literária, literatura LGBT e memórias do período colonial.

O primeiro momento da programação é um colóquio sobre poesia na Biblioteca Nacional de Portugal, pelas 14.30, onde estará presente Eduardo Pitta, juntamente com António Carlos Cortez, Fernando Pinto do Amaral, Helga Moreira, Joana Matos Frias e Nuno Júdice.

No dia seguinte, terça-feira às 17.00, será inaugurado um mural público na Rua Flores do Lima com poemas do homenageado, pela mão da artista Vanessa Teodoro, e mais tarde, às 21.30, o Mercado de Alvalade será palco de um debate sobre crítica literária. À de Eduardo Pitta juntam-se as vozes de Helena Vasconcelos, Isabel Lucas, Manuel Frias Martins e Pedro Mexia, com moderação de Carlos Vaz Marques.

As memórias coloniais estarão em cima da mesa às 21.30 de quarta-feira, na Galeria 111, numa conversa entre Eduardo Pitta, Eugénio Lisboa, Isabela Figueiredo e José Gil, desta vez com a moderação de Maria João Seixas. Quinta-feira será dia de rumar ao auditório do Caleidoscópio, onde às 21.00 será exibido o filme The Untold Tales of Armistead Maupin (2017), de Jennifer M. Kroot, seguido de debate sobre literatura LGBT. Com Eduardo Pitta estarão Ana Luísa Amaral e Marinela Freitas e também Miguel Vale de Almeida a moderar.

Na noite de sexta-feira, às 21.30, haverá música e poesia nos jardins do Museu Palácio Pimenta. Aí os actores Maria João Luís e Manuel Wiborg irão ler poemas de Alberto de Lacerda, Fiama Hasse Pais Brandão, Herberto Helder, Jorge de Sena, Luiza Neto Jorge, Mário Cesariny, Reinaldo Ferreira, Rui Knopfli, Sophia de Mello Breyner Andresen e, claro, Eduardo Pitta. O ciclo encerra no sábado, às 18.00, com o lançamento de Devastação, o segundo livro de contos do autor publicado pela D. Quixote e que será apresentado por Teresa Sousa de Almeida. O actor Luís Lucas estará responsável por ler um dos novos contos.

Para participar presencialmente em cada um dos momentos desta iniciativa da Junta de Freguesia de Alvalade, deve fazer uma inscrição prévia para o e-mail cultura@jf-alvalade.pt.

