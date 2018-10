Alvalade celebra a vida no bairro com um passeio de bicicleta

Há Vida no Bairro, uma iniciativa da Junta que preenche a agenda de Alvalade, volta com um passeio de bicicleta. Começa no Campo Grande e acaba no coração do bairro, depois de percorrer grande parte da arte urbana que dá vida a Alvalade.

A vida no bairro desta vez é celebrada com um passeio de bicicleta, no sábado dia 20, organizado em conjunto com o Museu Bordalo Pinheiro. É, aliás, no museu que está marcado o ponto de encontro, às 15.00. O grupo sai meia hora depois em direcção à Rua Dr. João Soares, onde é possível apreciar o mural de homenagem a Nelson Mandela criado por Nuno Saraiva.

Segue-se uma passagem pela Rua das Murtas, para ver as muitas obras que o projecto Rostos do Muro Azul deixou ali, e uma ida depois ao Parque José Gomes Ferreira, onde Hugo Lucas deixou a sua marca em mais do que uma obra.

O percurso inclui ainda o exterior do Mercado de Alvalade, onde vale a pena apreciar as obras de homenagem a Nuno Teotónio Pereira, de João Samina, e a José Cardoso Pires, de Skran.

Destaque ainda para o Mercado Jardim, que abriu na semana passada com um grande painel da autoria de GODMESS. Também não foi esquecido o mural de João Morais no Jardim dos Coruchéus, de homenagem ao músico João Ribas, que morreu em 2014.

Para participar neste passeio só tem de fazer duas coisas: levar a bicicleta e, antes disso, inscrever-se (através do emailcomunicacao@jf-alvalade.pt).

Mas há mais: esta edição de Há Vida no Bairro contempla ainda todas as galerias de arte de Alvalade, que vão estar abertas em horário alargado, até às 19.00. Falamos da Appleton – Associação Cultural, a Galeria Vera Cortês, a Galeria 111, a Galeria Balcony e a Galeria Quadrado Azul.

