Alvalade celebra legado de Gonçalo Ribeiro Telles num grande mural

Gonçalo Ribeiro Telles foi um homem à frente do seu tempo. Responsável por transformações paisagísticas muito importantes e pela criação de áreas verdes como Monsanto ou a zona ribeirinha, é uma figura que continua a ser celebrada, mesmo após a sua morte em Novembro. Desta feita, a freguesia de Alvalade homenageia o arquitecto paisagista com a pintura de um mural nos logradouros da zona poente da Avenida Estados Unidos da América, artéria da cidade por si intervencionada.

A obra, que já se encontra concluída, foi assinada pelo artista urbano Styler, num mural com 40 metros. Durante sete dias, o artista convidado criou uma obra em que destacou as paisagens, o verde e a natureza – elementos cruciais no trabalho de Ribeiro Telles. Styler representou na sua intervenção uma das obras mais importantes do arquitecto, o Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, com o qual recebeu um prémio Valmor, em 1975.

O arquitecto e também político deixou a sua marca na zona de Alvalade, tendo participado no projecto dos logradouros do Bairro das Estacas, e na construção do projecto dos jardins da Avenida D. Rodrigo da Cunha, com espaços que se ligam entre si, com o Parque José Gomes Ferreira, também projectado por si, no fundo.

