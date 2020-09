Alvalade volta a ter Fado no mercado

O concerto, a decorrer com plateia no Mercado de Alvalade, terá também transmissão online.

A música regressa a Alvalade já no próximo dia 10 de Outubro, com a segunda edição do evento “Fado é no Mercado!”. O fadista Pedro Moutinho será o convidado da noite: o concerto, marcado para as 21.30, está aberto ao público mediante inscrição prévia.

Promovida pela Junta de Freguesia de Alvalade, em parceria com a ACAL – Associação de Comerciantes de Alvalade, esta iniciativa seguirá todas a indicações de higiene e segurança ditadas pela Direcção-Geral da Saúde, incluindo a limitação de lotação no mercado.

Para poder apreciar o concerto ao vivo, terá de se inscrever previamente através de e-mail (cultura@jf-alvalade.pt). Caso não consiga garantir o seu lugar, não se preocupe: o evento terá transmissão online, em directo, através da página Facebook da Junta de Freguesia de Alvalade.

Mercado de Alvalade. Sáb 21.30. Entrada livre, mediante inscrição prévia.

