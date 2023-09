Amadora BD celebra “clássicos intemporais”, do Super-Homem ao Garfield

A 34.ª edição do Festival de BD da Amadora vai realizar-se de 19 a 29 de Outubro, no antigo Ski Skate Amadora Parque, na Galeria Municipal Artur Bual e na Bedeteca da Amadora. Entre as 14 exposições programadas, destacam-se as que procuram homenagear clássicos como o Super-Homem, o Tex, a Mônica e o Garfield. Neste âmbito, o evento traz a Portugal mais de uma dezena de prestigiados autores da banda desenhada mundial, como um dos maiores desenhadores do super-herói da DC, Mick Gray, que pela primeira vez marca presença num festival europeu.

Além da exposição dedicada a Estes Dias, de Bernardo Majer, que venceu o prémio de Melhor Obra de BD de Autor Português na edição de 2022, o núcleo central – que se encontra mais uma vez no antigo Ski Skate Amadora Parque – acolhe três das quatro mostras comemorativas confirmadas, com destaque para os “85 anos do Super-Homem”. Comissariada pelo director do Museu do Cartoon e BD de S. Francisco, Andrew Farago, traz a Portugal desde inúmeras obras de arte originais até reconhecidos ilustradores internacionais como Jon Bogdanove, Bob McLeod e Mick Gray, bem como o director do Museu de Cartoon de Nova York, Lawrence Klein, e o desenhador Miguel Mendonça, que estará presente em representação da chancela portuguesa.

A exposição comemorativa dos 60 anos da Turma da Mônica, “Mônica 60 anos: Sempre fui forte”, não só reúne tiras originais, painéis instagramáveis e uma TV com algumas temporadas de animação da versão Mônica Toy, como traz a Lisboa o autor Maurício Sousa. Por seu turno, o ponto alto de “45 anos de Garfield” são os originais de Jim Davis, em formato de tiras simples, quando se destinavam à publicação diária, ou tiras duplas, para as publicações aos fins-de-semana, que fazem parte da colecção da Galerie du 9ème Art, em Paris, e vão estar patentes em Portugal pela primeira vez. Mas há mais.

No núcleo central, poderá ainda ver, entre outras propostas, “As muitas mortes de Laila Starr”, exposição dedicada ao título homónimo de Ram V, que conta com arte do português Filipe Andrade e quatro nomeações para os prémios Eisner de 2022, tendo sido publicado recentemente em Portugal pela G. Floy; “O Grande Gatsby”, que dá a conhecer um outro olhar sobre a adaptação que o português Jorge Coelho fez do romance de F. Scott Fitzgerald e que é agora publicada com a chancela d’A Seita; e uma retrospectiva do galego Miguelanxo Prado, que volta a expor originais no Amadora BD, com particular incidência sobre os livros O Pacto da Letargia e Amani, os últimos editados no nosso país.

Além da principal área expositiva, o antigo Ski Skate Parque irá acolher também a habitual zona comercial, com a presença de 13 editoras e um palco para inúmeros lançamentos, sessões de autógrafos, apresentações e palestras. E, pelo segundo ano consecutivo, uma arena coberta, totalmente dedicada ao gaming e a actividades relacionadas com o universo da banda-desenhada, de cosplay a realidade virtual e jogos de arcade.

Já a exposição comemorativa do 75.º aniversário do Tex, um dos personagens de western mais reconhecidos internacionalmente, vai estar patente na Bedeteca da Amadora e traz a Portugal um dos maiores desenhadores de Tex Willer, o italiano Marco Ghion. “Com detalhes incríveis da cultura dos índios e dos hábitos da época, o leitor é transportado para o ambiente em que se passavam as aventuras”, promete a organização, que destaca também as exposições individuais programadas para a Galeria Municipal Artur Bual: “Causa Provável”, de André Letria, e “O Traço e a Têmpera”, de Marta Teives.

Quanto à habitual cerimónia de entrega dos Prémios de Banda Desenhada da Amadora, está marcada para o primeiro domingo do Festival, 22 de Outubro, e mais uma vez vai atribuir um prémio pecuniário no valor de 5000 euros, à Melhor Obra de Banda Desenhada de Autor Português.

Amadora BD. 19-29 Out, Seg-Qui 10.00-20.00, Sex-Dom 10.00-21.00.

