Amadora BD evoca Humanidade e celebra os 50 anos do 25 de Abril

O Festival Amadora BD vai realizar-se de 17 a 27 de Outubro, no antigo Ski Skate Parque, onde está a nascer o Parque da Liberdade, bem como na Galeria Municipal Artur Bual e na Bedeteca da Amadora. O tema deste ano é “Humanidade”. Entre as 14 exposições programadas, várias celebram os 50 anos do 25 de Abril e uma delas é um work-in-progress. A ideia é apelar à participação e lembrar que a liberdade e a democracia são caminhos em construção.

Mafalda, Demolidor e Naruto são alguns dos personagens já confirmados na edição deste ano, que acolhe também a exposição individual de Paulo J. Mendes, autor da ilustração original da 35.ª edição do Festival e vencedor do prémio de Melhor Obra de Banda Desenhada de Autor Português em 2023. Editado pela Escorpião Azul em 2022, o premiado Elviro leva-nos até uma pitoresca vila costeira, onde se vivem os últimos dias do seu decrépito serviço de eléctricos e um casal de férias acaba por se zangar, à conta da obsessão de uma das partes por veículos de transporte público.

“Reforçando o seu compromisso de ser um Festival para todos, o Amadora BD apresenta também nesta edição a sua primeira exposição sensorial e inclusiva”, lê-se em comunicado da organização. “Dedicada ao super-herói invisual Daredevil [conhecido como Demolidor em português], a exposição comemorativa dos 60 anos do personagem explora os sentidos da audição e do tacto, sugerindo aos visitantes uma reflexão sobre a diferença e a inclusão.”

Destacam-se ainda os concursos de banda desenhada promovidos pelo Município – um dirigido à comunidade escolar e outro a jovens novos autores sob os temas “Uma reflexão sobre a liberdade” e “25 de Abril sempre!”, respectivamente –, que voltam a ter espaço reservado e para os quais já há inscrições abertas.

A programação completa ainda não foi anunciada, mas poderá contar também com a habitual cerimónia de entrega dos Prémios de Banda Desenhada da Amadora (PBDA), incluindo a atribuição de um prémio pecuniário no valor de 5000€ à Melhor Obra de Banda Desenhada de Autor Português. À semelhança do Concurso de Banda Desenhada da Amadora, as inscrições para os PBDA serão oportunamente anunciadas.

Do Parque da Liberdade à Bedeteca da Amadora

O núcleo central do Amadora BD, que se localiza na Rua Carvalho Araújo, vai acolher a área expositiva (de 950 m2), com dez exposições de autores nacionais e internacionais e uma exposição extra no corredor central. Já na zona comercial, poderá contar com a presença de 13 editoras e programação paralela, que inclui sessões de autógrafos, lançamentos, apresentações e palestras. Há ainda um gaming lounge, com jogos de computador, máquinas de arcade e muitas outras actividades relacionadas com a cultura pop.

Na Galeria Municipal Artur Bual, encontrará duas exposições individuais de autores portugueses, enquanto a Bedeteca da Amadora, na Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos, acolhe apenas uma mostra.

Antes do festival, um encontro de artistas

Em 2024, o Amadora BD integra também a Comics Beyond, uma incubadora europeia de banda desenhada, que permitirá reforçar a empregabilidade e promover o empreendedorismo e networking dos autores na banda desenhada. O projecto – inserido no programa Europa Criativa, conjuntamente com o Centro Belga de Banda Desenhada (Bélgica), o Festival On a Marché sur la Bulle (França) e a Comicon de Nápoles (Itália) – reúne pela primeira vez de 1 a 6 de Julho, na cidade da Amadora, durante uma semana de treino que acolhe todos os parceiros e os vencedores do open call lançado pelo município.

