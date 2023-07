Amadora é palco de mostra de jovens criadores de teatro

Alice B. Ferreira, Beatriz Guerreiro, Maria Almeida, Inês Melo, Rita Lage, Marina Campanatti, Rafael Barreto e Nelson Sousa são os jovens criadores seleccionados para a 6.ª edição do Amadora Mostra. O evento arranca a 19 de Julho e prolonga-se até dia 23, nos Recreios da Amadora. O programa inclui oito espectáculos.

A iniciativa promovida pelo Teatro dos Aloés tem apoiado jovens que desenvolvem projectos na área do teatro, colocando à sua disposição espaços de acolhimento com condições técnicas e de divulgação que dignifiquem o seu trabalho. “Os critérios de selecção foram: a fundamentação do projecto, a pertinência artística e a diversidade dos temas”, lê-se em comunicado da organização.

O espectáculo de abertura da mostra, marcada para as 21.30 de 19 de Julho, é de Alice B. Ferreira. Las Vegas Não Salva Suicidas segue uma alentejana e uma aveirense que falam sobre a morte, a idade, a ignorância, a precariedade e o teatro. Segue-se, a 20 de Julho, à mesma hora, O Lugar do Instante, uma peça de Beatriz Guerreiro sobre dois antagonistas e como, através do discurso, encontram o seu lugar-comum.

Já no dia 21, estão previstos dois espectáculos. Às 19.00, poderá ver As Pessoas Lá Fora, de Maria Almeida, que reflecte sobre o que se passa para lá da nossa interioridade. Às 21.30, é a vez de Inês Melo e a sua Aurora, sobre uma estudante universitária que, presa a 3 de Maio de 1973, foi levada para a cadeia de Caxias e, com perversos requintes, submetida a longos períodos de tortura, às mãos dos inspectores e agentes da PIDE.

No dia 22, pelas 17.00, Rita Lage apresenta A Rapariga Com as Caixas de Cartão, que aborda as complexidades das relações interpessoais, a procura da identidade pessoal e os limites entre a imaginação e a realidade. Mais tarde, às 21.30, sobe a palco Afectos Navegantes, de Marina Campanatti, que se debruça sobre a perspectiva de uma educadora brasileira que, cruzando o oceano, encontra na Amadora a oportunidade de desenvolver o seu trabalho nas ruas dos bairros sociais, com as comunidades ciganas e africanas.

A Amadora Mostra termina a 23 de Julho com mais dois espectáculos. Às 15.00, Rafael Barreto apresenta Donatello, O Rapaz Que Vive No Futuro, que nos convida a debater a forma como vivemos no mundo virtual. Segue-se, às 18.00, F*ck, I’m Dead, uma encenação de Nelson Sousa, sobre violência e cumplicidade.

À venda na bilheteira dos Recreios da Amadora, duas horas antes do início dos espectáculos, os ingressos custam 5€ cada.

Recreios da Amadora. 19-23 Jul, Qua-Qui 21.30, Sex 19.00 e 21.30, Sáb 17.00 e 21.30, e Dom 15.00 e 18.00. 5€

+ Marvila é palco de novo evento cultural de entrada livre

+ Leia grátis a edição digital da Time Out Portugal deste mês