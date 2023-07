Marvila é palco de novo evento cultural de entrada livre

A iniciativa é da VIC Properties, que inaugura a 15 de Julho um novo evento cultural de entrada livre. Chama-se So!Prata, vai ocupar o Prata Riverside Village e conta com uma programação eclética, que se estende ao longo de todo o Verão. Destaca-se desde logo, em parceria com o colectivo Cultural Affairs, o projecto So!Play, um “art play park” (uma espécie de parque de diversões artístico), com obras efémeras de artistas como Catarina Glam, Pitanga, Maria Imaginário e ±MaisMenos±. Mas haverá muito mais para ver e fazer até 30 de Setembro.

No primeiro dia de So!Prata, a 15 de Julho, haverá uma So!Party, entre as 15.00 e as 20.00, com serigrafia ao vivo, espectáculos de rua (música, poesia, teatro e performance), circo contemporâneo e vários DJ sets. Haverá ainda um mercado na Praça Central, com food trucks, que vão transformar essa zona de Marvila num autêntico espaço cultural ao ar livre. Já a 26 de Agosto, é a vez do So!Beach, no Parque Ribeirinho Oriente, que vai trazer muita animação com DJs e projecção de obras artísticas. O evento repete-se a 2 e 9 de Setembro.

Fruto do protocolo assinado em Junho de 2020 com a Plataforma P’la Arte, a VIC Properties continua a ceder espaços comerciais do Prata Riverside Village para artistas instalarem os seus ateliers. Neste sentido, a programação conta ainda com uma nova edição do Mercado P’la Arte, que tem acontecido desde 2021, no primeiro sábado de cada mês, no parque de estacionamento.

A urbanização Prata Riverside Village viu o seu primeiro lote nascer em 2018. Um ano depois, iniciou-se a requalificação do Parque Ribeirinho do Oriente, que foi inaugurado em 2020 e oferece agora vários espaços verdes com ciclovias, corredores para correr ou circular, parques infantis, equipamentos de apoio, como casas de banho e um espaço para bicicletas, duas cafetarias e uma biblioteca.

Prata Riverside Village (Braço de prata). 15 Jul-30 Set, vários horários. Entrada livre

