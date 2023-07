De Nova Iorque para Lisboa: vem aí o Bushwig, o icónico festival drag

No dia 15 de Julho actuam, no Lisboa Ao Vivo, nomes como Deborah Krystall, Jenny LaRue, Lola Herself, Lexxa Black, Sylvya Koons e Ms Morgana.

Há mais de dez anos que o Bushwig, um festival com artistas drag bem estabelecidos, mas também emergentes, faz parte da cena queer nova-iorquina. Este ano, estreia-se em Lisboa para deixar a sua marca por estas bandas. O objectivo, lê-se num comunicado enviado às redacções, é “contribuir para a contracultura de Lisboa e fortalecer a(s) comunidade(s) LGBTQIA+”.

Com data marcada para o dia 15 de Julho, próximo sábado, no Lisboa ao Vivo, em Chelas, o festival tem como cabeças de cartaz Deborah Krystall, que bem conhecemos do Finalmente, e a também veterana Jenny LaRue. Vão ser ainda apresentados estrelas bem mais recentes como Lola Herself, eleita Miss Drag Lisboa em 2018, Lola Bunny, Lexxa Black, Sylvya Koons, Ms Morgana, entre muitos outros. Antes disso, há um DJ set de abertura de Afonso Peixoto, presença habitual no Lux Frágil.

O ambiente rave só chega mais tarde, com DJ sets de Saint Caboclo, fundador do colectivo Dengo Club, um showcase do colectivo Popper, com Alma e Mariño. Depois é a vez do colectivo ARVI, Glabra b2b Saetern e, por último, Viegas, fundador da ARVI, que tocará ao lado de Onio, um dos organizadores do festival nova-iorquino. A modelo, bailarina e produtora Ivvi Romão e Jnoir, entidade performativa de André Januário, vão ser os anfitriões.

“Este evento especial convidará o público a embarcar numa viagem retrospectiva pela história do drag em Portugal, com actuações de artistas lendários que abriram caminho para a nova geração”, diz a organização. Os bilhetes (16€-20€) já estão disponíveis.

Avenida Marechal Gomes da Costa, 29 B1(Chelas). Sáb 22.00-06.00. 16€-20€

