‘Uma Nêspera no Cu’ regressa aos palcos, com espectáculo na Altice Arena

O projecto nasceu como podcast em 2015, um “preferias isto ou aquilo” sem quaisquer filtros, uma pitada de javardice e algum desconforto. O formato rapidamente conquistou uma legião de fãs e até encheu coliseus. Agora, depois de um interregno de quatro anos, Bruno Nogueira, Filipe Melo e Nuno Markl voltam a 8 de Dezembro, com um novo espectáculo de Uma Nêspera no Cu, na Altice Arena.

A última vez que o trio se apresentou em palco foi em Maio de 2019, com uma versão musical do espectáculo, que já tinha esgotado cerca de seis vezes, com mais de 20 mil pessoas a assistirem ao vivo. Mas o podcast está parado desde um especial de Natal a 24 de Dezembro de 2018, dois anos depois de sair o episódio 10, o último da segunda temporada de Uma Nêspera no Cu.

Sobre o que aí vem (se o formato original, se uma nova versão), não se sabe nada, a não ser que inclui convidados-surpresa. Os bilhetes vão ficar à venda a partir das 11.00 de terça-feira, 11 de Julho.

+ Dog Mendonça e Pizzaboy regressam numa edição exclusiva, com história inédita

+ Leia já, grátis, a edição da revista digital Time Out Portugal deste mês