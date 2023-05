Dog Mendonça e Pizzaboy regressam numa edição exclusiva, com história inédita

Há muito esgotadas, as aventuras de Dog Mendonça e Pizzaboy estão de volta, numa edição exclusiva da Companhia das Letras. Filipe Melo e Juan Cavia vão promover a novidade numa tour que passa pela Feira do Livro.

Estávamos em 2010 quando Filipe Melo e Juan Cavia se fizeram à estrada da sua primeira empreitada juntos, uma improvável aventura protagonizada pelo mais improvável quarteto: um lobisomem, um distribuidor de pizzas, um demónio com seis mil anos e a cabeça de uma gárgula. A cada volume (três ao todo, mais um livro de contos inéditos), a série de banda desenhada As Aventuras de Dog Mendonça e Pizzaboy foi conquistando cada vez mais leitores. Agora, a Companhia das Letras anuncia o lançamento de As aventuras completas de Dog Mendonça e Pizzaboy, numa edição exclusiva, que inclui curiosidades de bastidores e uma história inédita dedicada a uma nova personagem, a Madame Chen.

O primeiro volume da série, As incríveis aventuras de Dog Mendonça e Pizzaboy, foi originalmente publicado em 2010, pela Tinta-da-China, tendo vencido o prémio de Melhor Argumento do Festival de BD da Amadora. A história acompanha as aventuras de um distribuidor de pizzas chamado Eurico e das suas aventuras numa Lisboa infestada de monstros.

Com um total de 443 páginas, As aventuras completas de Dog Mendonça e Pizzaboy – com texto de Filipe Melo, ilustrações por Juan Cavia e cores por Santiago Villa – reúne pela primeira vez num único livro todas as histórias, há muito esgotadas, mas não só. Conte ainda com a estreia As Fabulosas Aventuras de Madame Chen, uma personagem que promete mudar as regras do jogo, num novo conto ilustrado, e vários extras, como quem diz, curiosidades de bastidores.

Conhecidos pelas suas prolongadas e concorridas sessões de autógrafos, os autores vão promover esta novidade numa tour, que inclui a Feira do Livro de Lisboa (4 e 11 de Junho), Leiria (7 de Junho) e Porto (8 de Junho). Pelo meio, o livro, já em pré-venda, chega às livrarias a 5 de Junho. “Li a versão completa de Dog Mendonça e Pizzaboy e declaro que é muito bom! Posso mesmo dizer que é a melhor novela gráfica portuguesa que já li”, assegura o realizador John Landis, que foi convidado a escrever o prefácio desta nova edição.

As aventuras completas de Dong Mendonça e Pizzaboy, de Filipe Melo, Juan Cavia e Santiago Villa. Companhia das Letras. 392€. 48,45€ (lançamento a 5 Jun)

