Amadora em Festa durante dez dias com concertos, teatro e até insufláveis

Entre 6 e 15 de Setembro, não faltam razões para rumar à Amadora, onde se está prestes a celebrar o 40.º aniversário do município, com concertos, gastronomia, exposições, desporto, literatura e arte urbana.

As festas da Amadora prometem mais de uma semana de folia em vários locais da cidade. Além do projecto Conversas na Rua, cuja programação artístico-cultural promove a arte no espaço público, poderá contar com mais de uma mão cheia de actividades para toda a família, desde um certame gastronómico até à IV Festa do Livro da Amadora.

Câmara Municipal da Amadora

O festival Amadora em Festa arranca a 5 de Setembro, pelas 18.30, com a inauguração de uma exposição retrospectiva, na Galeria Municipal Artur Bual, da obra do pintor, ceramista e poeta Albino Moura, figura notável da cultura e das artes almadenses. Patente até 10 de Dezembro e de entrada livre, poderá visitá-la de terça-feira a sábado, das 10.00 às 13.00 e das 14.00 às 18.00, e nos domingos e feriados, das 14.00 às 18.00.

No dia seguinte, 6 de Setembro, a Festa dos Sabores tem início, pelas 10.00, no Parque Delfim Guimarães, onde ficará até dia 22. Neste certame gastronómico, vão estar representadas várias regiões do país com diferentes produtos, incluindo doçaria conventual. Mas conte também com artesanato e momentos culturais. Ainda no dia 6, mas desta vez na sede do Damaia Ginásio Clube, poderá jogar sueca, damas e xadrez.

Mayra Andrade Facebook

Seguem-se as Festas no Parque Central, de 7 de Setembro a 15 de Setembro, de segunda a sexta-feira, das 15.00 às 20.00, sábados, das 10.00 às 22.00, e domingos, das 10.00 às 20.00. À sua espera, terá vários divertimentos e insufláveis, mas também refrescos, farturas e pipocas. Se preferir, pode assistir a um concerto (15€) de Mayra Andrade, a 7 de Setembro, pelas 21.30, no Cineteatro D. João V.

No dia 7, o programa contempla ainda um torneio de futsal intergeracional, das 10.00 às 18.00, na sede do Damaia Ginásio Clube; o XXI Festival de Festival de Folclore de Alfragide, pelas 21.00; e uma actividade para os miúdos, das 15.00 às 18.00, no espaço infantil “A Casinha”, na Venteira. Mas a lista de propostas é extensa.

Destaca-se ainda, por exemplo, um programa de fados, a 8 de Setembro, das 16.00 às 19.00, no salão da sede da Junta de Freguesia de Encosta do Sol, na Brandoa; e um encontro imaginário com o rei egípcio Faruk, o pioneiro de aviação Lindbergh e a actriz Paulette Goddard, num espectáculo do Teatro Passagem de Nível, a 9 de Setembro, pelas 21.30, na Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos, cujos jardins acolhem o evento “Poesia na Rua”, no dias 10 e 11, pelas 18.00.

Já a IV Festa do Livro da Amadora decorre de 13 a 15 de Setembro, também na Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos, com várias actividades culturais, desde conversas, workshops e ateliês até um jantar literário (10€). Se é mais de música, não pode perder os concertos grátis de MGDRV e HMB, a 13 de Setembro, no Parque Central, às 21.30 e às 22.45 respectivamente. No mesmo local, a 14 de Setembro, pelas 22.45, o colectivo Resistência subirá ao Palco Cidade com canções que são verdadeiros hinos geracionais como “Não Sou o Único” (Xutos & Pontapés), “Nasce Selvagem” (Delfins), “A Noite” (Tiê) ou “Amanhã é Sempre Longe Demais” (Rádio Macau).

DR

Aponte também na agenda o espectáculo de teatro e dança do Quorum Ballet e do Teatro dos Aloés, que se juntam pela primeira vez para comemorar o aniversário do Município da Amadora, nos Recreios da Amadora, a 12 de Setembro, pelas 21.30. Para não perder pitada, aproveite para apanhar boleia no comboio turístico “Amadora em Festa”, que percorrerá durante todos os dias do festival as ruas da cidade, das 10.00 às 13.00 e das 14.00 às 18.00, para dar a conhecer a arte urbana e o património da cidade. Para participar, basta comprar bilhete (2€-2,50€) e subir a bordo.

Entre encontros de concertinas e bandas filarmónicas, torneios de ténis e chinquilho, visitas a museus e ao Moinho do Penedo, o melhor é consultar o programa completo no site do Amadora em Festa e descobrir quais as actividades que requerem inscrição prévia. Mas o importante a reter é: a maior parte das propostas são grátis e para todas as idades e feitios.

+ A arte urbana regressa à Amadora com actividades grátis