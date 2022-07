Amadora em Festa: música, dança, exposições, desporto e muito mais

A iniciativa Amadora em Festa, promovida pelo município para assinalar o seu 43.º aniversário, vai realizar-se de 8 a 18 de Setembro, em vários locais do concelho. Entre as muitas actividades programadas, destacam-se os concertos ao ar livre, com artistas como Lura, Pedro Abrunhosa, Bateu Matou, MGDRV e Héber Marques; e a estreia nacional do espectáculo "Ficheiros Secretos", do jornalista e escritor Luís Osório.

As comemorações arrancam a 8 de Setembro com a 7.ª edição da Festa do Livro, na Biblioteca Municipal, mas também com um espectáculo do Quorum Ballet, no Espaço Fernando Relvas, e a inauguração de uma exposição dedicada ao ilustrador André Carrilho, na Galeria Municipal Artur Bual.

Além dos já mencionados concertos ao ar livre, no Parque Central da Amadora, o Espaço Fernando Relvas irá acolher a 43.ª edição do Dia do Alentejo a 10 de Setembro, a 8.ª edição do Festival de Folclore, no dia 11, e a 36.ª edição do Festival de Bandas Filarmónicas da Amadora, no dia 18.

Já de volta ao Parque Central, o 5.º Encontro de Concertinas e a 17.ª edição do Desfile de Fanfarras de Bombeiros vão realizar-se nos dias 17 e 18 de Setembro, respectivamente. No dia 18, o espectáculo "Ficheiros Secretos" chega aos Recreios da Amadora.

Se preferir desporto, está também previsto um Torneio de Futebol (10-11 Set), um Torneio de Ténis (17-18 Set) e outras duas propostas: o 32.º Passeio de Cicloturismo Asa Classic Race (11 Set) e a Volta Metropolitana (17 Set). No Parque Aventura e no Parque Central, o programa Amadora Activa assegura também diferentes actividades físicas abertas à comunidade.

A programação completa ainda não foi anunciada, mas deverá ficar disponível em breve no site do evento.

Amadora, vários locais. 8-18 Set, vários horários.

