Amadora multiplica passadeiras inteligentes para ajudar “zombies digitais”

Só este ano, o município vizinho de Lisboa instalou nove passadeiras ‘smartcross’, mas há mais seis programadas para 2020.

Quando estamos a aprender a circular na via pública, ainda em pequenos, ensinam-nos para olhar para a esquerda e para a direita (ou vice-versa) e só depois atravessar, mesmo que seja na passadeira. Os tempos modernos acrescentaram mais uma regra para atravessar a estrada: tirar os olhos do telemóvel.

“Há cada vez mais acidentes com os chamados ‘zombies digitais’, pessoas que nem para caminhar guardam o telemóvel”, lê-se num comunicado do município da Amadora. A bem da prevenção rodoviária, a Câmara Municipal adoptou um sistema luminoso pioneiro em Portugal, que ilumina as passadeiras, conjugando as cores dos semáforos convencionais com faixas luminosas instaladas no chão. Ou seja, a luz alterna entre o verde o vermelho, tal como acontece no sistema vertical. Por isso se estiver de facto a olhar para o telemóvel, basta uma amplitude visual normal que consegue ver a altura certa para atravessar.

Outra vantagem apontada pelo município é que estas passadeiras também se têm mostrado úteis naqueles dias de muita luz solar que pode encadear os transeuntes.

A primeira ‘smartcross’ chegou à Amadora no Verão de 2017, na Rua Elias Garcia, junto ao Centro Comercial Babilónia, e só este ano foram instaladas nove passadeiras inteligentes nas vias principais do concelho, estando previstas mais duas até ao final do ano e seis para 2020.

Saiba onde ficam:

- Rua Elias Garcia com a Rua 1.º Dezembro

- Rua Elias Garcia com a Av. Sacadura Cabral

- Rua Elias Garcia com a Rua Heliodoro Salgado

- Rua Elias Garcia com a Av. Nuno Álvares Pereira / Rua António Feijó

- Rua Elias Garcia com a Rua das Indústrias

- Av. Conde Castro Guimarães (Nó do Borel)

- Rua Elias Garcia com a R. Eng.º Ângelo Fortes

- Estrada Serra da Mira, R. Oliveira Martins, Rua Joaquim Namora e Praceta Notícias da Amadora

- Alto Maduro (Estrada Salvador Allende)

- Av. D. Carlos (acesso ao túnel)

- Largo 1.º Maio (Brandoa)

- Av. D. José com a R. Dr. Arlindo Vicente

+ Cascais ganhou uma passadeira 3D

+ Penha de França ensina fumadores a apagar cigarros no sítio certo