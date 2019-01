Amadora recebe ciclo de concertos de jazz gratuitos

O ciclo de concertos Jazz à Quinta regressa para uma 2.ª edição nos Recreios da Amadora. São seis noites, seis concertos, sempre às quinta-feiras, com entrada livre.

Para promover o interesse do público pelo jazz, a banda de jazz clássico The4Tet dedica cada concerto a um instrumento emblemático deste género musical, que ao longo da história tem sofrido mutações. No formato de concerto comentado, os músicos e professores Ricardo Pinheiro, Massimo Cavalli e João Silva vão explicar as performances não só através de uma abordagem musical como histórica.

O primeiro concerto desta 2.ª edição de Jazz à Quinta está marcado para esta quinta-feira, 31 de Janeiro. A decorrer pelas 21.30, no Salão Nobre dos Recreios da Amadora, o concerto será dedicado ao trompete. Até ao final do ano, há mais cinco concertos, nos meses de Março, Maio, Julho, Setembro e Novembro.

Programa:

31 janeiro (21h30): Trompete

28 março (19h00): Guitarra

30 maio (21h30): Saxofone

25 julho (21h30): Contrabaixo

26 setembro (21h30): Clarinete

28 novembro (21h30): Voz

