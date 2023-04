Amadora tem aulas de dança grátis (por um dia)

Zumba, afrohouse, funk, dancehall, hip hop. Há oferta para todos os gostos: no Dia Mundial da Dança, 29 de Abril, há aulas grátis e performances de dança no Ubbo, na Amadora. Para participar, basta aparecer no centro comercial entre as 11.00 e as 19.00.

O Dia Mundial da Dança foi instituído em 1982 pelo Conselho Internacional da Dança, entidade criada sob a égide da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. A data foi escolhida para recordar o nascimento do coreógrafo francês Jean-Georges Noverre, um dos pioneiros da dança moderna.

Este ano, para celebrar a efeméride, o UBBO propõe abanar o esqueleto durante (quase) um dia inteiro. As aulas vão decorrer na Praça Central, às 11.30 (zumba), 15.15 (afrohouse), 16.15 (funk), 17.15 (dancehall) e 18.15 (hip hop). Nos intervalos, estão previstas performances da Jazzy Dance Crew, da escola de dança Jazzy.

UBBO, Avenida Cruzeiro Seixas 5-7 (Amadora). 29 Abr, Sáb 11.00-19.00. Grátis

