Amadora tem nova ludoteca com livros, filmes, jogos e fantoches

O edifício dá nas vistas, a envolvente também. Desde os jardins em frente até à Cabine de Leitura, promovida em parceria com a Fundação EDP, a Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos é paragem obrigatória na Avenida Conde Castro Guimarães. Casa da popular Bedeteca da Amadora, um espaço privilegiado para todos os fãs de banda desenhada (incluindo os de palmo e meio), o equipamento cultural – um dos principais da cidade – oferece agora uma sala inteiramente dedicada às famílias e em especial aos mais novos. O piso -1, que esteve fechado durante dois anos, reabriu de cara lavada e cheio de brincadeiras. À sala de leitura infanto-juvenil juntou-se uma ludoteca, dotada de um vasto espólio lúdico-pedagógico, que inclui um muito discreto mini-auditório para sessões de cinema improvisadas.

Ricardo Lopes Mini-auditório da ludoteca da Biblioteca Municipal da Amadora

Entre uma área multimédia, uma boca de cena, uma casa de bonecas e uma cozinha de brincar, difícil é escolher o que fazer. Se os miúdos se armarem em exploradores, talvez até descubram um ou outro pormenor que nos tenha porventura escapado. É que estamos completamente fascinados com a colmeia de madeira, com estofos amarelos e azuis, que convida os miúdos a sentarem-se no interior dos hexágonos, aproveitando para ler ou descansar das aventuras mais mexidas. Baterias recarregadas, resta escolher o próximo destino. As nossas guias, que dão voz a toda a equipa da biblioteca, desafiam pais e filhos a encontrar os cenários exclusivos dos “Recontos do Mundo”. Com direcção artística de Catarina Pé-Curto, o projecto celebra a multiculturalidade da Amadora através de seis peças inspiradas em seis países diferentes.

A partir de Contos e Lendas de Portugal e do Mundo, de João Pedro Messeder e Isabel Ramalhete, o espectáculo A Gaita Milagrosa conta a história de um homem com um pífaro mágico que, acusado por um negociante de partir as suas louças, tem de ir a tribunal provar que é inocente. No elenco, encontram-se cinco fantoches, incluindo um burrinho alegre, que as crianças também têm oportunidade de manipular. As marionetas disponíveis não estão todas expostas, mas é possível pedi-las emprestadas para brincar no local, tal como acontece com os jogos infanto-juvenis. Há ainda personagens a decorar as paredes: têm um adesivo na parte posterior e podem ser coladas em diferentes zonas da ludoteca.

Ricardo Lopes Fantoches de ‘A Gaita Milagrosa’

Apesar de haver programação com actividades para diferentes faixas etárias, que vai sendo divulgada na página de Facebook do Município, a ambição é promover, por um lado, as relações intergeracionais, levando as famílias a marcar encontros na ludoteca; e, por outro, a autonomia nas crianças, que são incentivadas a ser criativas e a fazer do espaço o palco das suas aventuras.

Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos, Av. Conde Castro Guimarães 6 (Amadora). Seg-Sex 10.00-19.00 e Sáb 10.00-12.30 e 14.30-18.00.

