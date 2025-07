Amadora vai fazer a festa com cervejas de todo o mundo, Bárbara Bandeira e Tony Carreira

Os nomes sonantes são os da música. Expensive Soul e Bárbara Bandeira (12 de Setembro), Diogo Piçarra e Tony Carreira (dia 13) e Orquestra Ligeira do Exército e os The Lucky Duckies (dia 14) preenchem o cartaz do Amadora em Festa, apresentado esta tarde, de 17 de Julho, nos Recreios da Amadora. Umas faixas etárias abaixo, há ainda lugar para o registo de Nina Toc Toc, que actua a 13 e 14 de Setembro no Cineteatro D. João V, na Damaia.

Mas, nas festas organizadas para assinalar o 46.º aniversário da cidade e marcadas para 4 a 14 de Setembro, destacam-se também a novidade e a afirmação do ano: de um lado, a estreia do Amadora Beer Fest, com cervejas dos cinco continentes, de 4 a 7 de Setembro, no Parque da Liberdade; do outro, a segunda edição do festival É Um Encontro (de 12 a 14, no Parque Central), evento gastronómico que celebra a diversidade cultural e que contará também com actuações de artistas locais (como notou o presidente da autarquia, Vítor Ferreira, durante a apresentação do evento, há 110 nacionalidades presentes no território).

De fora não ficarão áreas como a arte urbana, com o festival Conversas na Rua (que este ano se junta aos 25 anos da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da Amadora); a 10.ª Festa do Livro, na Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos; o espectáculo Gate 57, da companhia Quorum Dance Company (antiga Quorum Ballet); as exposições "O Bestiário ou Cortejo de Orfeu - Esculturas de João Limpinho (1947-2015)", na Galeria Artur Bual, e "Modelos Vivos da Lisboa Velha", na Casa Roque Gameiro.

DR Expensive Soul

Sobre o evento É Um Encontro, que no ano passado juntou 16 nacionalidades (de Angola a Cabo Verde, passando pelo Brasil) e 11 mil pessoas à volta da comida, entre chefs e brilhantes anónimos, fica o desejo de crescer. "Gostávamos, este ano, de chegar aos 20 países participantes. Estamos a falar de pessoas que, muitas vezes, vivem em situações difíceis e que queremos que participem na dinâmica da cidade, no centro da cidade", enquadrou Américo Nave, responsável pela iniciativa e co-fundador do projecto É Um Restaurante, que integra, pelo emprego, pessoas em situação de sem-abrigo. Espera-se ainda que, na data do festival, a Amadora já tenha inaugurado o seu restaurante com o mesmo conceito, cujo foco é dar trabalho a pessoas sem abrigo.

O Amadora em Festa conta ainda com actividades desportivas (do aquatlo ao ténis), folclore, bandas filarmónicas ou o concorrido Dia do Alentejo, organizado pela supra-centenária Sociedade Filarmónica de Apoio Social e Recreio Artístico da Amadora (SFRAA).

A programação completa do evento pode ser consultada em amadoraemfesta.pt/2025.

Vários locais e horários. Entrada livre

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp