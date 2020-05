"Amália é Lisboa" vence Concurso Grande Marcha de Lisboa 2020. Mas só sai à rua em 2021

Em Abril a Câmara Municipal de Lisboa e a EGEAC anunciaram o cancelamento das Festas de Lisboa, Marchas Populares incluídas. Mas isso não parou o andamento do Concurso Grande Marcha de Lisboa e a composição vencedora é "Amália é Lisboa".

É a competição que selecciona a Grande Marcha, a composição que acompanha coreografias de todas as marchas a concurso. Uma tradição com mais de duas décadas que este ano tinha como tema “Amália Rodrigues”, por ocasião do centenário do nascimento da fadista.

A composição “Amália é Lisboa” foi a preferida do júri composto por Renato Júnior (em representação da Sociedade Portuguesa de Autores) e pelos músicos Carlos Mendes e Rita Guerra. Um tema com letra de Joaquim Isqueiro e música de José Reza que se destacou num total de 42 candidaturas recebidas, mais 17 do que na edição anterior.

Os autores, que já tinham vencido este concurso em 2009, para já têm direito a um prémio de 5500€, mas só poderão ver a sua composição ser apresentada em Junho de 2021, quando sair à rua a próxima edição das Marchas Populares de Lisboa.

