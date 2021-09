Amazon entra no espírito do Halloween com quatro filmes de terror

‘Welcome To The Blumhouse’ está de regresso com uma nova leva de quatro filmes: ‘Bingo Hell’ e ‘Black as Night’ a 1 de Outubro, e ‘Madres’ e ‘The Manor’ a 8.

Um ano depois, as sessões duplas de terror estão de regresso à Amazon Prime Video. A série antológica Welcome To The Blumhouse tem quatro novos filmes prestes a estrear, dois a dois. A 1 de Outubro, sexta-feira, são disponibilizados Bingo Hell e Black as Night na plataforma. Uma semana mais tarde, no dia 8, é a vez de Madres e The Manor entrarem em cena para nos tentarem eriçar o pêlo. Os filmes passeiam-se entre o terror e o thriller psicológico, com histórias e premissas diversas, de vampiros a forças sobrenaturais, tendo como particularidade o facto de serem realizados maioritariamente por mulheres. Não se pode falar de temporadas no que toca a Welcome To The Blumhouse. Ainda assim, os dois conjuntos de filmes são agrupados pela Blumhouse sob os chapéus da família e do amor (os de 2020) e das fobias e do terror institucional (os deste ano). A Blumhouse é a produtora que assina este “original” da Amazon e tem no catálogo um assinalável leque de filmes do género – de Actividade Paranormal e Um Coração Normal a Foge ou O Homem Invisível –, mas também dramas como Whiplash – Nos Limites (Damien Chazelle, 2014) e BlacKkKlansman: O Infiltrado (Spike Lee, 2018), com os quais foi nomeada para o Óscar de Melhor Filme. Mais recentemente, produziu a série Fall River.

Na estreia, a saga Welcome To The Blumhouse foi recebida com pouco entusiasmo, chegando-se a questionar se a produtora estaria aqui a despejar ideias sem arcaboiço para o grande ecrã. Agora que vão chegar os últimos capítulos desta parceria com a Amazon, espera-se que corrija essa impressão nos espectadores. Desde logo com Bingo Hell e Black as Night. Realizado por Gigi Saul Guerrero, o primeiro conta a história de uma activista sénior, Lupita (Adriana Barraza), que se insurge contra o empresário que tomou conta do bingo local, onde os prémios vão aumentando mas com um preço demasiado elevado: sempre que se grita “bingo!”, morre uma pessoa. A promessa é a de “um filme de terror perverso com twist diabólico mas divertido”. Já Black as Night, de Maritte Lee Go, tem um mal bem mais evidente (embora sem reflexo): vampiros. Centra-se na jovem Shawna (Asjha Cooper), de 15 anos, que jura vingança quando a mãe é atacada e acaba por se ver apanhada numa centenária batalha pelo domínio de Nova Orleães. Trata-se de “um filme de acção e terror com forte consciência social e um sentido de humor cortante”.

Na sexta-feira seguinte, Ryan Zaragoza (o único homem a sentar-se na cadeira do realizador neste lote de filmes) apresenta Madres, que segue Beto (Tenoch Huerta) e Diana (Ariana Guerra), à espera do primeiro filho, na mudança para uma pequena localidade rural na Califórnia dos anos 1970. Diana começa a ser assombrada por terríveis pesadelos e vai descobrir “uma verdade muito mais inquietante e aterrorizadora do que poderia imaginar”. Por fim, The Manor, promovido como “um conto gótico de terror com um toque moderno”. Esta história escrita e dirigida por Axelle Carolyn centra-se em Judith Albright (Barbara Hershey), que é internada num lar depois de sofrer um acidente vascular cerebral. Com os pacientes a morrer misteriosamente, Judith alerta para a presença de uma força maléfica no local. Mas toda a gente acha que ela está a ficar demente, incluindo o próprio neto.

Dito isto, resta decidir o calendário. Apesar de ser possível ver os quatro filmes a 8 de Outubro, talvez queira guardá-los para uma ocasião especial: o Dia das Bruxas – vulgo Halloween – está aí a chegar e diz que o medo vai muito bem com um docinho.

Amazon Prime Video. Sex (Estreia T2)

+ “O Livro de Boba Fett”: nova série Star Wars chega no final do ano



+ Leia a Time Out Portugal desta semana: Grátis, grátis, grátis!