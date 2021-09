“O Livro de Boba Fett”: nova série Star Wars chega no final do ano

The Mandalorian marcou o regresso de Boba Fett ao universo Star Wars. Aconteceu no ano passado, na segunda temporada da série, que serviu de rampa de lançamento de um novo arco narrativo dedicado a esta personagem da saga. Quando a temporada chegou ao fim, ficamos a saber nos créditos finais que o lendário caçador de recompensas iria ter a sua própria série, O Livro de Boba Fett. Agora sabemos a data de estreia: 29 de Dezembro.

O produtor Jon Favreau já tinha dito que a nova produção da Lucasfilm se iria estrear no final de 2021, em exclusivo no Disney+. Mas só hoje, quarta-feira, foi revelada a data exacta para a série chegar ao serviço de streaming, assim como a primeira imagem promocional. Temuera Morrison é o actor por debaixo do capacete de Boba Fett, tal como havia sido em The Mandalorian (da qual se pode considerar O Livro de Boba Fett um spin-off.)

Boba Fett surgiu em Star Wars: Episódio V – O Império Contra-Ataca (1980) e Star Wars: Episódio VI – O Regresso de Jedi (1983). Quatro décadas depois, a nova série promete uma “emocionante aventura”, com Boba Fett e a mercenária Fennec Shand (Ming-Na Wen) a navegarem “pelo submundo da Galáxia quando regressam às areias de Tatooine para reivindicar o território outrora governado por Jabba the Hutt e a respectiva organização criminosa”.

A equipa de produtores de The Mandalorian – isto é, Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson, Karen Gilchrist, Carrie Beck, John Bartnicki e John Hampian –, transita para esta série. Quanto à terceira temporada de The Mandalorian, só chegará à Disney+ depois de O Livro de Boba Fett chegar ao fim.

