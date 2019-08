Amazon Prime Video a caminho do mercado português

O acesso à plataforma de streaming americana já é possível online, mas não tardará muito a aparecer-lhe a opção no serviço de cabo lá de casa.

Esta segunda-feira foi anunciado que a Altice Europe firmou um acordo com a Amazon Prime Video e brevemente será França a poder aceder à aplicação da Prime Video através da box da Altice.

Por cá, os beneficiários serão os clientes da MEO, mas ainda não há uma data definida para o acontecimento. “A Amazon é uma referência na produção e distribuição de conteúdos, sendo muito popular a nível global, por isso, ter a oportunidade de trabalharmos em conjunto para continuar a melhorar a nossa oferta é para nós muito importante”, escreve em comunicado Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal.

Neste momento, o acesso a séries como The Man In The High Castle, The Marvelous Mrs. Maisel ou American Gods não é muito caro. Após um período gratuito experimental de sete dias, os primeiros seis meses custam 2,99€ e a partir daí o consumo desenfreado de séries e filmes fixa-se nos 5,99€.

Resta esperar para conhecer as ofertas que a MEO terá para os seus clientes.

