Amazon vai rodar série luso-espanhola sobre o narcotráfico

Quando em Novembro de 2019 um submergível de três tripulantes foi interceptado pela Guardia Civil, na Galiza, com três toneladas de droga no seu interior, poucos acreditaram que aquela embarcação teria atravessado o Atlântico numa viagem de mais de sete mil quilómetros. Inspirando-se, portanto, numa história real, a Amazon anunciou esta quinta-feira que Operação Maré Negra, uma nova minissérie com produção luso-espanhola, irá contar a história do primeiro narcosubmarino detectado na Europa.

A série, que começará a ser rodada em breve, entre Portugal e Espanha, é assinada pelo catalão Daniel Calparsoro (Hasta El Cielo) e co-realizada por João Maia (Variações). A produção a cargo das Ficción Producciones irá contar a história de um dos tripulantes, Nando, “um jovem galego, marinheiro e campeão de boxe amador sem recursos económicos, que se vê obrigado a procurar outros meios para ganhar a vida”, detalha uma nota enviada pela Amazon.

“A Operação Maré Negra fascinou-me desde o início, uma vez que integra os elementos das grandes aventuras do século XX, como a viagem de ‘Kon Tiki’, para demonstrar que se pode atravessar o Oceano Atlântico numa balsa”, afirma Calparsoro. “Sendo uma história sobre o narcotráfico, um drama global, esta é também uma história sobre desafios e pessoas, sobre experiências no limite, que transcende o mero tráfico. Esta operação é um marco na história policial europeia, já que se trata do primeiro submergível localizado com toneladas de cocaína nas costas da Europa.”

A nova série da Amazon terá quatro episódios de 50 minutos cada e resulta de uma parceria com a Ukbar Filmes, tendo co-produção da RTP, FORTA e TGV.

