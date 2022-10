American Pie. Nestas festas, como nos filmes, os excessos são bem-vindos

As festas temáticas não saem de moda – e as American Pie Parties são um exemplo. De volta a Portugal, no âmbito da The Wedding Tour, convidam a excessos em longas noites de farra. Acontecem num local secreto, anunciado por SMS no próprio dia, e a programação inclui desde beer pong e concursos de cerveja até shows de strip americano (seja lá o que isso for). Em Lisboa, o evento está marcado para 15 de Outubro, a partir das 22.30.

Além de muita música e mais de 50 animadores vestidos a rigor, haverá actividades para todos os gostos e uma zona de recreio com insufláveis XXL, piscinas de bolas e até um escorrega gigante. Se não gostar de surpresas e quiser perceber o ambiente da coisa, há fotografias da última American Pie Party em Vilamoura, no Algarve, na página de Facebook da festa.

Os bilhetes, à venda na plataforma online 3cket custam 10€, 12,50€, 15€e 35€, com o valor mais alto a incluir entrada prioritária, bar aberto durante toda a noite e outras vantagens. Garantida a entrada, poderá começar a pensar na indumentária. Não há regras, mas pode aproveitar para se mascarar de um dos personagens dos filmes de comédia do final da década de 90 e início dos 2000.

Lisboa (local secreto). 15 Out, Sáb 22.30. 10€-35€

