Ana Bacalhau, Ana Moura, Dino D’Santiago e Papillon no Amadora em Festa

Foi em 1979 que a vila da Amadora se transformou em cidade. E é em Setembro que se assinala o aniversário do município que em 2023 celebra 44 anos, com mais um Amadora em Festa que se prolonga por vários dias, entre 7 e 17 de Setembro. O destaque vai para os concertos ao ar livre, mas o programa inclui dança, exposições, desporto e uma Festa do Livro.

A 9 e 10 de Setembro, o Parque Central será o epicentro do aniversário, onde será montado o Palco Cidade. Os horários ainda não foram divulgados, mas no primeiro dia a Amadora recebe Papillon, que aquece o palco para um concerto de Dino D’Santiago. E 10 de Setembro é dia de “Anas”, com as vozes de Ana Bacalhau e Ana Moura. E a música continua, embora noutro palco, a 15 de Setembro. No Cineteatro D. João V, actua o músico EU.CLIDES, vencedor do Prémio José Afonso 2022.

A música tradicional continua a marcar presença nas festas da cidade, com eventos que já fazem parte desta celebração e que acontecem no Espaço Fernando Relvas. Como o Dia do Alentejo (9), o Desfile de Fanfarras de Bombeiros (10), o Festival de Folclore (16), o Encontro de Concertinas (16), e o Festival de Bandas Filarmónicas (17). A dança também tem lugar nos festejos, com o espetáculo Romeu & Julieta, do Quorum Ballet, em cena no Espaço Fernando Relvas, a 7 de Setembro.

Na Galeria Municipal Artur Bual, inaugura no mesmo dia a exposição “Bual, a íntima partícula de um poeta”, dedicada a Artur Bual (1926-1999), artista plástico amadorense; enquanto que a Casa Roque Gameiro – onde viveu o pintor – acolhe uma nova exposição, chamada “As mulheres da minha vida: Roque Gameiro no Feminino”.

Entre 5 e 16 de Setembro volta a sair à rua mais uma edição do projecto de arte urbana Conversas na Rua, que conta com mais trabalhos de artistas nacionais e estrangeiros, e entre os dias 8 e 10 terá lugar a Festa do Livro na Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos, com um programa próprio que inclui debates, workshops e um jantar literário.

O programa, que ainda não foi totalmente divulgado, também aposta no desporto com destaque para o Torneio de Ténis Cidade da Amadora (9 e 10), o Passeio de Cicloturismo (10), o Laser Run Portugal Tour Amadora (17), o VitalSport Decathlon (16 e 17) e o Amadora Ativa, com diversas actividades físicas abertas à comunidade, em jardins e outros espaços públicos da Amadora.

