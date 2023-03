Ana Moura é a artista com mais nomeações aos prémios Play

Melhor álbum, canção do ano e melhor artista feminina. Sem surpresa, Ana Moura é a artista com mais indicações à quinta edição dos Play – Prémios da Música Portuguesa, que serão entregues a 20 de Abril numa gala no Coliseu dos Recreios. Os nomeados de 11 das 13 categorias foram revelados nesta quarta-feira, a partir da votação de cerca de 300 pessoas directa ou indirectamente ligadas à indústria da música (que fazem as suas escolhas a partir de longlists obtidas a partir de critérios volumétricos, como vendas e airplay nas rádios). As outras duas – Prémio da Crítica e Prémio Carreira – dependem de um júri restrito e só serão conhecidos os respectivos vencedores na própria cerimónia.

Além de Ana Moura e do seu Casa Guilhermina (disco do ano para a Time Out), há outros artistas com mais do que uma nomeação: Aldina Duarte (melhor álbum de fado, melhor artista feminina), Carlão (canção do ano, melhor artista masculino), Club Makumba (melhor álbum, artista revelação), Ivandro (canção do ano, melhor artista masculino), Mário Laginha (melhor artista masculino, melhor álbum jazz), Maro (canção do ano, melhor artista feminina), Nena (melhor artista feminina, artista revelação), Pedro Sampaio (duas das quatro nomeações do prémio Lusofonia) e Sara Correia (canção do ano, melhor artista feminina).

Calema, Capitão Fausto, Linda Martini e Wet Bed Gang concorrem pelo prémio de melhor grupo, enquanto A Garota Não e Milhanas disputam a categoria de artista revelação com Club Makumba e Nena.

Nas demais categorias encontram-se nomes como Batida, Dulce Pontes (que actuou na gala do ano passado, com Moonspell), Matias Damásio, Orquestra Metropolitana de Lisboa Ricardo Toscano, Rodrigo Leão ou T-Rex. Diogo Piçarra também concorre na única categoria dependente do voto do público, Vodafone Canção do Ano. Dino d’Santiago, vencedor nas três edições anteriores, não tem qualquer nomeação este ano.

A entrega dos prémios Play será transmitida, como habitualmente pela RTP1 (a que acrescem a RTP Play e a RTP Internacional). A Antena1 fará um pré e um pós-show.

Todos os nomeados dos Play 2023

MELHOR GRUPO

Calema

Capitão Fausto

Wet Bed Gang

Linda Martini



VODAFONE CANÇÃO DO ANO

“Agarra em Mim”, Ana Moura feat. Pedro Mafama

“Maior Traição”, Carlão

“Lua”, Ivandro

“Quero é Viver”, Sara Correia

“Saudade Saudade”, Maro

“Sorriso”, Diogo Piçarra



MELHOR ÁLBUM

Estranha Beleza da Vida, Rodrigo Leão

Minha História, Sara Carreira

Casa Guilhermina, Ana Moura

Club Makumba, Club Makumba



MELHOR ARTISTA MASCULINO

Carlão

Ivandro

Mário Laginha

T Rex



MELHOR ARTISTA FEMININA

Aldina Duarte

Ana Moura

Maro

Nena

MELHOR ÁLBUM FADO

Perfil, Dulce Pontes

Simples, Carlos Leitão

Tudo Recomeça, Aldina Duarte

Viragem, Beatriz Villar

PRÉMIO LUSOFONIA

“Bom Bom”, Batida feat. Mayra Andrade

“Como Antes”, Matias Damásio

“Dançarina”, Pedro Sampaio feat. MC Pedrinho

“No Chão Novinha”, Anitta e Pedro Sampaio

ARTISTA REVELAÇÃO

A Garota Não

Club Makumba

Milhanas

Nena

MELHOR VIDEOCLIPE

“Islet”, Surma; realização de Telmo Soares

“Barquinha”, Expresso Transatlântico feat. Conan Osiris; realização de Sebastião Varela

“Private Eyes”, Ditch Days; realização de António Amaral

“CARO”, X-Tense feat. Slow J; realização de X-Tense e Gonçalo

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA CLÁSSICA/ ERUDITA

S. Bach Keyboard Concertos, João Barradas/ Pedro Neves/ Orquestra Metropolitana de Lisboa

Play Off, Vasco Mendonça

Magnificat, Marian Antiphons & Missa Salve Regina, Cupertinos

Lamentationes Hebdomadæ, Joseph-Hector Fiocco – Ensemble Bonne Corde



MELHOR ÁLBUM JAZZ

Ascetica, Hugo Carvalhais

Chasing Contradictions, Ricardo Toscano Trio

Jangada, Mário Laginha

Prötzeler, Grupo Apophenia

+ Bob Dylan vem a Lisboa para dois concertos “livres” de telemóveis

+ Miúcha, CAN, Earth e King Crimson. O cartaz do IndieMusic é uma cápsula do tempo