Miúcha, CAN, Earth e King Crimson. O cartaz do IndieMusic é uma cápsula do tempo

A lista de filmes da secção IndieMusic é a primeira a ser anunciada pela organização do IndieLisboa, festival de cinema independente que este ano decorre entre 27 de Abril e 7 de Maio entre o Cinema São Jorge, a Culturgest, a Cinemateca Portuguesa e o Cinema Ideal.

Para já, são 11 as fitas anunciadas para a competição IndieMusic e haverá mais a caminho. Nesta edição que assinala os 20 anos do festival, será exibido Miúcha, a voz da Bossa Nova, documentário de Liane Mutti e Daniel Zarvos sobre Heloísa Maria Buarque de Hollanda, cantora e compositora brasileira, mais conhecida como Miúcha. Irmã de Chico Buarque, mulher de João Gilberto, trabalhou com Tom Jobim ou Vinicius de Morais, integrando parte deste universo da música popular brasileira que este documentário aborda numa perspectiva feminina, em particular nos anos 60 e 70. Outra das confirmações é o documentário britânico Anton Corbijn: Squaring the Circle (The Story of Hipgnosis), que foca o trabalho da dupla de designers Storm Thorgerson e Aubrey "Po" Powell, do estúdio Hipgnosis, responsável por capas de álbuns icónicos e criadora de identidades visuais de artistas como Pink Floyd, Led Zeppelin ou Paul McCartney.

Em representação da música portuguesa estará Clã, Na Sombra – Parte 2, em estreia mundial, assim como Na Sombra – Parte 1, um documentário dividido em duas partes que acompanha a preparação de Véspera, o último álbum dos Clã, cujo lançamento foi adiado pela pandemia. O Mali também tem espaço no IndieMusic, com Le Mali 70, documentário de Markus C.M. Schmidt que regista a viagem de uma banda alemã até ao Mali, com o objectivo de encontrarem históricas big bands do país, como os Le Mystère Jazz de Tombouctou ou The Rail Band de Bamako, assim como Salif Keita dos Les Ambassadeurs, um dos músicos esquecidos da década de 70 do ano passado. Já CAN and Me, de Michael P. Aust e Tessa Knapp, faz um retrato mais íntimo de Irmin Schmidt, fundador da banda alemã CAN, desde os seus tempos de maestro até à criação de bandas sonoras para filmes de Wim Wenders e Roland Klick.

Os filmes Trip, de Lilly Creightmore, que acompanha bandas como The Black Angels ou The Brian Jonestown Massacre; Subotnick: Portrait of an Electronic Music Pioneer, de Robert Fantinatto, sobre o pioneiro da música electrónica Morton Subotnick; Even Hell has its Heroes, de Clyde Petersen, sobre os norte-americanos Earth; The Elephant 6 Recording Co., de C.B. Stockfleth, em torno de bandas de culto deste colectivo, como os Neutral Milk Hotel e os Olivia Tremor Control; e In the Court of the Crimson King, de Toby Amies, um filme cómico e melancólico, que homenageia os 50 anos dos britânicos King Crimson completam esta primeira leva de filmes que integram a secção IndieMusic.

IndieLisboa. 27 de Abril a 7 de Maio. Cinema São Jorge, Culturgest, Cinemateca Portuguesa e Cinema Ideal

+ A história de ‘Daisy Jones & The Six‘ salta das páginas do livro para o streaming

+ AMPLA regressa em Março com cinema para todos