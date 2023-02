AMPLA regressa em Março com cinema para todos

É a segunda edição da mostra de cinema que reúne filmes premiados nos principais festivais de cinema portugueses. A AMPLA volta à Culturguest, entre os dias 3 e 5 de Março.

Este ano, todos os filmes são exibidos com legendas descritivas, interpretação em Língua Gestual Portuguesa e audiodescrição, a pensar no público com necessidades especiais. Durante três dias, vão ser exibidos 16 filmes premiados em 2022. Desde curtas a longas metragens, de diferentes géneros e nacionalidades, a mostra engloba filmes para todas as idades.

No primeiro dia, destaque para o documentário Cesária Évora, às 21.00, que conquistou o Prémio do Público de Melhor Longa-Metragem no IndieLisboa. A 4 de Março, o festival arranca às 15.00 com uma sessão de curtas-metragens, onde se inclui a animação Ice Merchants, o primeiro filme português nomeado para os Óscares. Às 21.00, no mesmo dia, são exibidos os filmes de terror Censor of Dreams e Deadstream, premiados no festival MotelX. A segunda edição da AMPLA encerra com a longa-metragem Mato Seco em Chamas, vencedora do último IndieLisboa.

O cinema para os mais novos também está incluído na programação, com três sessões. As primeiras acontecem no dia 3 de Março e a última, no domingo, dia 5 de Março.

Mas não é só de cinema que a Ampla se faz. Junta-se também ao cartaz um workshop e um debate. O primeiro terá lugar na Biblioteca Palácio Galveias, dia 4 de Março, pelas 10.00, com o tema “Por detrás de um filme: guião para cinema, da ideia à escrita”. Quanto ao debate, acontece na Culturgest, já a 24 de Fevereiro, às 18.30, incide sobre o reconhecimento das pessoas com deficiência e surdos no cinema. O debate é gratuito, o workshop tem um custo de 14€.

Quanto às sessões de cinema, estão acessíveis através de um bilhete único de 4€. Pessoas até aos 18 anos, pagam apenas 2€. A entrada para acompanhantes de pessoas cegas, com baixa visão ou utilizadoras de cadeiras de rodas é gratuita.

Rua do Arco do Cego, 50 (Campo Pequeno). 3-5 Mar. 2€-4€

+ Dois dias de música: Gulbenkian recebe mais um Festival Canções Ibéricas

+ Antena 2 leva a música da rádio aos auditórios do CCB