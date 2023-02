Dois dias de música: Gulbenkian recebe mais um Festival Canções Ibéricas

A Gulbenkian, em parceria com a Fundación Juan March, acolhe mais um ciclo de canções ibéricas. Obras de origem popular e erudita, interpretadas por alguns dos mais destacados cantores e pianistas catalães, bascos, galegos e portugueses, vão fazer-se ouvir no Grande Auditório, nos dias 11 e 12 de Março.

No primeiro dia, o barítono catalão Àngel Òdena e o pianista Miquel Ortega vão subir ao palco, às 16.00, percorrendo 150 anos de música catalã, assim como as composições mais recentes de ambos os artistas. Ainda no mesmo dia, às 18.00, o festival recebe uma selecção das melhores canções portuguesas do último século, em combinação com obras do cancioneiro popular português, protagonizadas pela soprano Ana Quintans e pelo pianista Filipe Raposo.

A 12 de Março, último dia do ciclo, às 16.00, a soprano basca Miren Urbieta-Vega e o pianista Rubén Fernández Aguirre levam o público numa viagem por uma das mais singulares línguas ibéricas – o euskera. Interpretando canções de origem rural, os artistas vão dar vida a um idioma raro de encontrar em composições musicais.

Para finalizar mais uma temporada, às 18.00, o Grande Auditório recebe o barítono galego Borja Quiza e ao pianista Fernando Briones. Oriundos da Galiza, os artistas vão interpretar música erudita galega e 80 canções inspiradas em poemas galegos.

Avenida da Berna, 45A (Praça de Espanha). 21 782 3000. 11-12 Mar. 15€

