‘And Just Like That…’ regressa em Junho com um antigo amor de Carrie

Sarah Jessica Parker, em 'And Just Like That...'

A continuação da trama iniciada com a série O Sexo e a Cidade (1998-2004) está marcada para o próximo Verão. Ainda sem dia exacto, a data de estreia da segunda temporada de And Just Like That… está marcada para um dia algures no próximo mês de Junho.

As amigas Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon) estarão de regresso, mais uma vez sem Samantha (cuja personagem vive agora no Reino Unido), já que Kim Catrall preferiu afastar-se da sequela da série original e também dos filmes lançados em 2008 e 2010, que ainda contaram com o quarteto principal. Também do elenco original, a segunda temporada volta a contar com os veteranos Mario Cantone (Anthony), David Eigenberg (Steve) e Evan Handler (Harry) e com as novas aquisições da primeira temporada, com destaque para as actrizes Sara Ramírez (Che) e Sarita Choudhury (Seema). Relembramos que Willie Garson, que interpretava Stanford, um dos mais importantes personagens secundários da série, morreu durante as filmagens da primeira temporada. Como solução para o enredo, os argumentistas optaram por fazer com que o personagem emigrasse repentinamente para Tóquio.

Há ainda um elemento importante que vai voltar a dar a mão a Carrie [e alerta spoilers para quem não apanhou este comboio, mas quer comprar bilhete]. Com a morte do icónico Mr. Big (Chris Noth) na última temporada, parece que o coração de Carrie vai voltar a bater mais forte, já que no trailer divulgado voltamos a ver Aiden (John Corbett), o outro antigo interesse amoroso de Carrie. Um regresso que, de resto, já tinha sido anunciado por Sarah Jessica Parker no Instagram, a 13 de Janeiro.

Foi no final de 2021 que estreou a primeira temporada de And Just Like That…, a série que voltou a abrir-nos a porta para o mundo de Carrie Bradshaw e companhia, inspirada numa coluna que a jornalista Candace Bushnell escrevia para o The New York Observer. Textos que acabariam por ser compilados em livro no ano de 1996.

