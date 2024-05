Andar num balão de ar quente em Lisboa? Sim (e é grátis)

O Centro Comercial de Alvalade vai oferecer subidas “às alturas” num balão de ar quente, a partir do Parque de Jogos 1º de Maio. Mas tem de se inscrever esta quarta-feira, Dia do Trabalhador.

O Dia da Mãe, que se celebra todos os anos no primeiro domingo de Maio, está a aproximar-se. Para antecipar a efeméride, o Centro Comercial de Alvalade convida as famílias a surpreender as suas mães com uma subida “às alturas”. No sábado, 4 de Maio, haverá um balão de ar quente preso ao chão do Parque de Jogos 1º de Maio. E todos os visitantes inscritos vão poder descolar entre as 12.00 e as 20.00, num voo com duração de 5 minutos.

“A realização deste evento está sujeita a condições meteorológicas e atmosféricas favoráveis, que poderão ser conhecidas só no próprio dia ou até mesmo no momento da subida”, avisa o centro comercial em comunicado.

Para participar, é preciso inscrever-se. As inscrições vão estar abertas este feriado, 1 de Maio, entre as 12.00 e as 17.00, no piso 1 do centro comercial. Basta aparecer e fornecer os dados pessoais necessários. A participação está sujeita a lotação (o máximo não é conhecido, por isso o melhor é inscrever-se o mais cedo possível).

Parque de Jogos 1.º de Maio. Sáb 12.00-20.00. Grátis (inscrições no dia 1, entre as 12.00 e as 17.00, no piso 1 do Centro Comercial de Alvalade)

