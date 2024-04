A Câmara Municipal de Lisboa vai iniciar em Maio passeios culturais por três freguesias dos limites da cidade, para dar a conhecer a sua história e memórias, pela boca de quem lá vive e as conhece como ninguém. O programa estende-se pelos meses de Maio, Junho e Julho nas freguesias de Santa Clara, Lumiar e Marvila.

O início é já no sábado, 4 de Maio, na freguesia de Santa Clara, às 15.00, com uma caminhada cultural intitulada "Entre lavadeiras, chapeleiros e amoreiras", a que se segue um piquenique na Quinta Alegre. Durante este mês de Maio conte ainda com visitas comentadas à Igreja de São Bartolomeu da Charneca (14 e 26 de Maio) e à Quinta Alegre (26 de Maio), um percurso encenado no Bairro das Galinheiras (19 de Maio) com música de Joeph Miller, dança no coreto do largo e comida tradicional africana, e uma última visita comentada (28 de Maio) no Museu do Azulejo, onde se encontra um grande painel de azulejos que retrata o lugar do Alto do Chapeleiro na Lisboa do século XVIII.

A participação nas visitas é gratuita, mas sujeita a marcação (21 817 0593 / visitas.comentadas@cm-lisboa. pt). A programação de Maio já foi divulgada, pode encontrá-la aqui.

